Daniele Narducci, la moglie Luciana Piccirilli e Francesco Scacchetti sono i tre motociclisti che hanno perso la vita domenica in un incidente sulla Frosinone-Mare a Terracina. Altri cinque i feriti e due sono in pericolo di vita.

È successo domenica 19 settembre verso le ore 13:00. Daniele Narducci, 64 anni di Patrica e la moglie Luciana Piccirilli, 54 anni di Ferentino erano a bordo della loro moto, diretti verso il mare, per passare una piacevole giornata e godersi gli ultimi giorni d’estate. Francesco Scacchetti, 39 anni di Priverno, si trovava sulla stessa strada in direzione opposta, con un gruppo di motociclisti. Loro dal mare, erano appena tornati. A quanto sembra da una prima ricostruzione, all’altezza dello svincolo del Frasso, il 39enne ha deciso di effettuare un sorpasso rischioso. Durante la manovra, l’uomo si è infatti scontrato con un’altra moto, quella della coppia. L’incidente è stato disastroso: i motociclisti a bordo delle due moto hanno perso la vita, tutti e tre. Il corpo di una delle vittime è stato catapultato così lontano che per i soccorritori è risultato impossibile vederlo durante le prime operazioni sul luogo dell’incidente. Subito dopo l’impatto, altre moto che viaggiavano dietro Scacchetti sono state coinvolte, una ha persino preso fuoco. Sono state cinque le persone ferite.

Gli automobilisti che viaggiavano sulla stessa strada hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di soccorso, tra cui l’eliambulanza e tutti i motociclisti coinvolti nell’incidente sono stati portati in vari ospedali del Lazio. Per Daniele, la moglie Luciana e per Francesco purtroppo non c’è stato nulla da fare. All’ospedale San Camillo di Roma c’è uno dei motociclisti, 43 anni, che sta rischiando la vita; così come un 21enne al Santa Maria Goretti di Latina. Grave anche un motociclista del gruppo di 25 anni, all’ospedale di Terracina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nicolas, 21 anni, provoca un incidente, nessun ferito. Ma si toglie la vita