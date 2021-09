Gerry Scotti non solo tv, ecco cosa fa il conduttore spente le luci: “Piccola azienda…”

Non solo tv per Gerry Scotti, ecco cosa fa e quale azienda gestisce il conduttore quando non lavora in televisione

Gerry Scotti lo conosciamo per la sua simpatia e grande professionalità nelle sue conduzioni. Ha conquistato il pubblico con programmi come Passaparola e Chi Vuol Essere Milionario. La sua carriera di successo è sicuramente legata alla tv, ma non è l’unica mansione che svolge il conduttore.

Per Gerry Scotti, infatti, non c’è solo la tv. Quando i riflettori si abbassano il conduttore si dedica alla sua azienda. Il buon Gerry non sdegna il lavoro imprenditoriale e, quando sveste i panni da conduttore di quiz televisivi si dedica alle sue passioni.

Gerry Scotti ecco cosa gestisce lontano dalla tv

Gerry Scotti è pronto a partire con la conduzione di Caduta Libera, Game Show della Mediaset in onda su Canale 5 nella fascia preserale. Il conduttore ha passato le vacanze con la sua famiglia e con la moglie e ora è prontissimo a riprendere le redini e ripartire con il lavoro che tanto ama.

Il conduttore ha fondato gran parte della sua carriera sulla televisione e, ha ragione di tanti, oggi risulta essere uno dei presentatori più amati e ricercati della televisione italiana. Tuttavia, il mondo dello spettacolo non è tutto per Gerry che, quando è lontano dai riflettori il presentatore veste i panni dell’imprenditore.

Gerry Scotti, infatti, gestisce un’azienda vinicola nell’Oltrepò Pavese. Il presentatore ha parlato tante volte della sua passione per i vini e alcuni anni fa ha quindi deciso di mettersi in proprio e diventare un imprenditore, trasformando la sua passione per i vini in un’attività a tutti gli effetti.

La passione per i vini e la carriera in televisione presto potranno incrociarsi e diventare quasi un tutt’uno per Gerry Scotti. Il presentatore ha infatti annunciato che inviterà alcuni suoi colleghi di Caduta Libera nella sua azienda, in occasione dei festeggiamenti per la decima edizione del programma.

Gerry Scotti non è l’unico protagonista nel mondo dello spettacolo appassionato di uva e vigneti. Anche Al Bano, ad esempio, è un noto amante dei vini e spesso menziona questa sua grandissima passione in occasione di interviste o dichiarazioni.