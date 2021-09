A quanto pare, i coinquilini della casa più spiata d’Italia non trovano proprio pace. Adesso ci si mette anche un animale…

La sesta edizione di una delle trasmissioni più amate dagli italiani ha debuttato da poco su Canale5. Siamo infatti alla seconda settimana del Grande Fratello Vip e i coinquilini stanno cominciando a prendere confidenza con i compagni all’interno della casa: già sono nate le prime simpatie e antipatie – particolarmente apprezzato, per esempio, negli ultimi giorni è il rapporto che sta nascendo tra Manuel e Alex Belli, ma anche il chiarimento avvenuto tra Gianmaria e Soleil.

Le puntate e i daytime continuano a lasciarci con il fiato sospeso, il percorso sarà lungo ed impervio. Staremo a vedere che tipo di relazioni si instaureranno tra i coinquilini nelle prossime settimane e quali scandali accadranno all’interno della casa.

Tuttavia, nelle ultime ore, qualcuno (o qualcosa) ha turbato moltissimo la serenità dei partecipanti del Grande Fratello Vip. I concorrenti hanno sorpreso un ospite inaspettato che ha terrorizzato tutti quanti. Scopriamo insieme cos’è successo.

GF Vip, aggiungi un posto a tavola…

Al termine della puntata i coinquilini del GF Vip si sono riuniti a tavola per condividere il pasto. Già nelle passate edizioni i concorrenti della casa avevano sorpreso dei piccoli amici aggirarsi tra le stanze, soprattutto durante la notte. Nelle scorse stagioni i partecipanti avevano trovato topi scorrazzare, soprattutto nel cosiddetto ‘tugurio’ e molti concorrenti manifestavano un vero terrore nei confronti di questi amichetti indesiderati.

A quanto pare, anche in questa edizione i coinquilini della casa hanno scoperto di non essere soli: durante il pasto uno dei concorrenti si è ritrovato un ospite inaspettato proprio all’interno del proprio piatto.

La povera vittima del misfatto sarebbe Lucrezia Selassié, una delle principesse del Gf Vip, la quale si è accorta improvvisamente di avere uno scarafaggio nel piatto! La concorrente si è immediatamente allontanata dal tavolo terrorizzata, seguita dalla Sorge, schifata anch’essa dal piccolo amico. Tutti i concorrenti hanno imitato le coinquiline ed hanno cercato di capire cosa fosse successo.

Ancora non si sa se si trattasse di uno scarafaggio o di una falena, fatto sta che la povera Lucrezia è caduta vittima proprio di una brutta sorpresa. L’incubo degli animaletti del GF Vip è tornato, chissà se nelle prossime ore i coinquilini si troveranno un altro ospite inaspettato in giro per casa…