Bellissima notizia per un ex partecipante di Temptation Island. La concorrente è nuovamente in dolce attesa!

Il noto programma di Temptation Island ci fa affezionare ogni anno ai suoi partecipanti. A volte le storie resistono alle tentazioni, altre volte invece cedono completamente alla passione e alla lussuria, portando i partecipanti a concludere per sempre le loro relazioni d’amore. Ciò che però non manca mai nella trasmissione prodotta da Maria De Filippi, è la presenza di iconici personaggi che diventano dei veri e propri miti per i telespettatori da casa.

Tra di loro, un ex partecipante – all’epoca molto apprezzata dal pubblico – ha comunicato sui social di aspettare il suo secondo figlio! Stiamo parlando di nientepopodimeno che della simpaticissima Lara Zorzetto.

L’esuberante Lara è in attesa del secondo figlio!

La simpaticissima Lara Zorzetto partecipò a Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzato Michael De Giorgio. Il comportamento del ragazzo fu alquanto riprovevole, in quanto non solo criticò la fidanzata a livello caratteriale, ma la umiliò anche per il suo aspetto fisico davanti a tutta Italia.

Nonostante le forti dichiarazioni di Michael, Lara dimostrò sempre di essere estremamente forte e di avere sempre la capacità di rispondere a tono contro le cadute di stile di De Giorgio: è sua, per esempio, l’affermazione ormai diventata iconica “ti smonto come un mobile dell’Ikea“.

I due, come molti potevano immaginare, uscirono separati dal programma. La Zorzetto non poté superare l’umiliazione subita e decise di troncare la tossica relazione immediatamente. Tuttavia, subito dopo la fine del programma, Cupido bussò alla porta di Lara, la quale iniziò una profonda e sincera relazione con Mattia Monaci – suo attuale compagno.

I due sono molto uniti e sono già genitori di un altro splendido bimbo. Lara ha descritto il suo Mattia come un padre esemplare, premuroso e protettivo e la coppia non vede l’ora di accogliere nella famiglia il secondogenito.

Insomma, la Zorzetto avrà sofferto moltissimo per il trattamento riservatole dall’ex fidanzato, ma la ruota gira sempre e finalmente la dolcissima Lara è riuscita a costruire la famiglia che tanto desiderava. Non vediamo l’ora di vedere le foto del nascituro, quando il piccolo verrà al mondo!