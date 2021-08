Una ex dama di Uomini e Donne sposa uno uno dei single di Temptation Island; l’incrocio fra i due programmi di Maria De Filippi.

Nonostante le dinamiche diverse, sia Uomini e Donne che Temptation Island sono due programmi seguitissimi nel nostro paese; il dating show di Maria De Filippi lo conosciamo ormai bene da più di vent’anni, ma in questi ultimi anni ha spopolato anche il programma ideato dalla De Filippi.

Inversamente a quanto succede in U&D, i partecipanti di Temptation Island sono coppie che, recandosi sull’isola, mettono alla prova il loro rapporto interagendo con vari tentatori. Ora, al di fuori del mondo dello spettacolo e lontani dai riflettori, un’ex dama del dating show ha sposato uno dei single del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Non sarà nato in studio l’amore, ma a quanto pare Maria De Filippi ha vestito ancora una volta i panni di Cupido; in una specie di crossover, i due programmi hanno ora dato vita ad un nuovo matrimonio.

L’ex-dama Daniela Di Napoli ha infatti sposato il single Emiliano De Cesaris a Pomezia, proprio in questi giorni; i due si sono scambiati messaggi d’amore sui social e sono pronti ad iniziare la loro nuova vita insieme.

Per chi non lo ricordasse, Daniela è entrata a Uomini e Donne nel maggio 2020; barlady, ha avuto un precedente matrimonio da cui sono nati anche due bambini. Durante il programma, la Di Napoli ha ricevuto una strana richiesta da un ragazzo che ha voluto corteggiarla fuori dalla telecamere; interessata, ha lasciato il programma.

Nemmeno serve dire che l’uomo in questione era proprio Emiliano, personal trainer che ha partecipato come tentatore alla seconda edizione di Temptation Island. Insomma, l’amore è nato fuori dalle telecamere nonostante il percorso dei due nei vari programmi!