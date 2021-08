Dal grande amore all’improvviso addio: dopo Uomini e Donne è finita

Dopo il grand amore e le tenere promesse è arrivato l’improvviso addio della coppia di Uomini e Donne. Ecco perché è finita tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto

È stata una delle coppie che più ha fatto sognare i fan del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Dopo una breve storia d’amore, l’improvviso addio. Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto non stanno più insieme e i fan sono sotto shock.

Non sempre l’amore dura, spesso, dopo aver passato del tempo insieme, ci si accorge di aver preso delle scelte sbagliate e si torna indietro. Deve essere successo questo alla bellissima e (ormai ex) giovane coppia formatasi dopo l’edizione di Uomini e Donne.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, ecco perché si sono lasciati

Ad annunciare l’addio è stato lo stesso Massimiliano attraverso la pubblicazione di alcune Stories su Instagram. Proprio sul social network è arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava e che ha lasciato di stucco i fan. Un improvviso addio che nessuno si aspettava.

La coppia si era formata il 13 maggio scorso, con la promessa d’amore da parte dei due in diretta su canale 5. Ma qualcosa deve essere andato storto, con i due che in questi mesi devono essersi accorti di non essere fatti l’uno per l’altro. Tanto da arrivare al triste annuncio.

In realtà c’erano già alcune indiscrezioni che parlavano di crisi, ma in tanti non hanno dato credito a queste voci. Sospetti e rumors che poi si sono rivelati veritieri. Nelle sue stories, Massimiliano ha spiegato il motivo dell’addio spiegando ai suoi followers che tra i due “non c’era più felicità”.

Massimiliano ha spiegato la facilità di far sembrare che tutto vada bene sui social, ma in realtà loro sono ragazzi normali e come tutte le coppie normali anche loro possono veder finire il loro amore. L’ex tronista ha parlato di un inizio di relazione bellissimo, dove c’è stato “un rapporto bellissimo, ma non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”.