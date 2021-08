Maria De Filippi beccata senza un filo di trucco: ecco come è al naturale

Vediamo insieme una delle pochissime immagini della nota ed amata Maria De Filippi, completamente struccata.

Lei è la signora della televisione italiana, dove a breve inizieremo nuovamente a vederla sul piccolo schermo dopo la pausa estiva del programmi che conduce.

Stiamo parlando della bravissima e super seguita, Maria De Filippi, che si mostra in pubblico sempre impeccabile, ma in una rara immagine è stata fotografata senza trucco, ecco com’è.

Come sappiamo Maria non ha alcun tipo di profilo social ufficiale, forse anche perchè è davvero sempre super impegnata in televisione, con i suo programmi, ovvero Uomini e Donne, C’è posta per te, e poi’ l’amatissimo Amici.

Maria De Filippi: eccola completamente senza trucco

In pochi forse ricordano che Maria, tra i mille impegni che ha è anche mamma di Gabriele che ad oggi ha 28 anni, e come lei stessa ha confidato, è tornato nuovamente a casa, dopo la fine della sua relazione con la compagna.

Maria, quando è in pubblico, nei suoi programmi è sempre perfetta con capelli sistemati e trucco, ma è stata beccata, dai vari paparazzi completamente struccata.

In questa fotografia, Maria è completamente al naturale, senza un minimo di trucco ed è possibile notare qualche segno del tempo sul suo volto che inizia a mostrarsi, piano piano, come d’altronde capite a tutti, ma la sua bellezza è sempre tanta.

Sappiamo che ha trascorso le sue giornate al mare in compagnia del marito dove si è rilassata e rigenerato per la nuova stagione televisiva che è alle porte, o meglio che è già iniziata.

Nella giornata di ieri, infatti sono iniziate le registrazione per quanto riguarda il programma Uomini e Donne, che inizierà ad andare in onda il 13 settembre, sempre al solito orario, dove si vocifera ci siano stati già animatissimi scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

In particolar modo per il ritocco estetico che ha fatto la dama di Torino, lasciando completamente senza parole Tina.