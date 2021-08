Forse non tutti sanno che Mara Venier ha anche un figlio maschio: il suo nome è Paolo Capponi e assomiglia tantissimo al padre. Ecco che cosa fa nella vita.

Fino a poco tempo fa quasi nessuno sapeva dell’esistenza di un figlio maschio di Mara Venier, del quale la riservata conduttrice veneta ha parlato decisamente poco. Ma dalle fotografie si capisce come somigli più al padre che alla madre: ecco chi è Paolo Capponi.

Chi è Paolo, il figlio di Mara Venier

Classe 1975, sul figlio di Mara si sa pochissimo. Conoscendo da vicino il mondo dello spettacolo a causa del lavoro della madre, Paolo ha pensato bene di tenersene lontano. Per lui quindi niente paparazzi, niente scatti rubati e gossip sul suo conto, la sua è una vita totalmente normale, lontano dai riflettori: Paolo è molto attento alla propria privacy.

Il suo cognome, però, svela la sua provenienza: il 46enne è nato dalla relazione che la Venier ha avuto negli anni ’70 con Pier Paolo Capponi, attore di cinema, teatro e televisione.

La conduttrice non ha mai negato di avere avuto un rapporto complicato con i propri figli, soprattutto in passato. Quando è diventata mamma Mara era ancora molto giovane, e voleva concentrarsi sulla carriera nel mondo della tv. Proprio per questo, dopo l’addio a Pier Paolo, il figlio è cresciuto con il padre e la sua nuova fidanzata, allontanandosi dalla madre.

“Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita“, ha rivelato recentemente Mara. A riportare il sereno in famiglia, però, ci ha pensato la nascita del figlio di Paolo, Claudio, che ha riappacificato definitivamente tutti i membri della famiglia. “L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella… È arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso“, ha dichiarato, al settimo cielo, la conduttrice tv.

Capelli scuri e barba lunga, Paolo non assomiglia in modo particolare alla madre, anzi. Somiglia molto, invece, al padre.

Oltre a Paolo, Mara ha anche un’altra figlia: la primogenita Elisabetta, che oggi fa la conduttrice, nata nel 1968 dall’unione con l’attore Francesco Ferracini.

Dopo vari amori e il matrimonio naufragato negli anni ’80 con Jerry Calà, oggi la Venier è sposata con il suo Nicola Carraro, al quale ha messo la fede al dito nell’ormai lontano 2006 ed è più felice che mai.

