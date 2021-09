Gianni Sperti, la trasformazione dello storico opinionista di Uomini e Donne; ieri e oggi della colonna del dating show di Maria De Filippi.

Anno dopo anno, come tanti altri personaggi, Gianni Sperti cambia il suo look, ma se lo confrontiamo oggi a come era agli esordi, allora riscontriamo una trasformazione totale.

Originario della Puglia, Sperti ha sin da adolescente una passione innata per la danza, tanto che inizia la sua carriera televisiva proprio come ballerino per numerosi programmi.

Da La sai l’ultima? (dove ha conosciuto Paola Barale, diventata poi sua moglie nel ’98 ma per soli quattro anni) a Buona domenica, Gianni ha preso parte a numerosi programmi; vi ricordate com’era? Ecco la sua trasformazione.

Gianni Sperti ieri e oggi: la trasformazione dell’opinionista di Uomini e Donne

La svolta della carriera di Gianni arriva proprio col dating show di Maria De Filippi, nel quale esordisce come opinionista proprio a partire dai primi anni ‘2000, per non lasciare più la sua poltrona, insieme a Tina Cipollari, fino ai giorni nostri.

Dagli esordi come ballerino a oggi, Gianni è notevolmente cambiato e non soltanto per il passare del tempo. In studio a Uomini e Donne, oggi ci appare con degli occhiali alla moda e una barba curata di un nero accesso, ma i cambiamenti non si limitano alle scelte del look.

Più volte infatti, sia in studio che nel corso di varie interviste, l’opinionista ha ammesso di aver ricorso alla chirurgia estetica per perfezionare il suo viso; come da lui confermato però, si tratta solamente di “qualche ritocchino” e non di un intervento invasivo su tutto il viso come in molti pensano.

Leggi anche –> Luciana Littizzetto ha un figlio bellissimo: chi è il 30enne e cosa fa

Le labbra ci appaiono più carnose, cosi come sono sparite le imperfezioni sotto gli occhi; anche la capigliatura sembra ora molto più folta rispetto al passato. L’opinionista è recentemente tornato sull’argomento a causa delle scelte di Gemma, celebre dama del trono over spesso criticata (soprattutto da Tina) per il suo ricorso alla chirurgia estetica.

Leggi anche –> La mamma di Caserta ha un’idea: rompere i denti al figlio di 11 anni e chiedere soldi all’assicurazione

In questo caso, Gianni si è trovato d’accordo con Gemma, approvando la sua decisione di migliorarsi e di cambiare proprio in accordo con ciò in cui crede; si è sempre detto favorevole ai “ritocchini” e non ha mai represso la sua voglia di cambiamento.