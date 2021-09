Tutti conosciamo Luciana Littizzetto, ma non tutti sanno che, anni fa, ha deciso di adottare due splendidi figli. Conosciamo quindi Jordan.

Ormai siamo abituati a vederla al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, trasmissione Rai in cui viene invitata come ospite fissa da anni. Lucianina Littizzetto ci fa sempre letteralmente sognare con i suoi brillanti interventi, in cui ha la capacità di passare da notizie di gossip e news di cronaca e politica con una velocità disarmante.

Come spesso accade però, le persone più allegre celano dietro il sorriso sofferenze e momenti bui, infatti la Littizzetto non ha avuto molta fortuna dal punto di vista sentimentale. Dal 1997 al 2018 è stata legata sentimentalmente con il batterista degli Africa Unite, Davide Graziani, con cui purtroppo non è riuscita ad avere figli.

Il desiderio di maternità era molto forte in lei, per questo la possibile rinuncia a diventare madre era qualcosa che Luciana Littizzetto proprio non poteva sopportare. Fu Maria De Filippi a correre in suo aiuto, proponendole – come fece lei stessa – di adottare.

E quindi, visto che la natura non le dava un figlio, la determinata Lucianina decise di guadagnarselo con le sue forze, prendendo una via alternativa. Ed è per questo che adottò Vanessa e Jordan, i quali all’epoca avevano 12 e 9 anni.

Chi è Jordan, il figlio di Luciana Littizzetto

Jordan Beljuli è il figlio minore di Luciana Littizzetto, nato nel 1999, è stato dato in affido all’attrice e all’ex compagno nel 2006 insieme alla sorella Vanessa. I due hanno uno splendido rapporto e sono molto uniti, tanto che non manca la condivisione di post familiari sui rispettivi profili Instagram.

E’ cresciuto a Torino ed ha frequentato il Liceo Salesiano Valsalice. Attualmente, sembra che si sia trasferito a Roma. Lavora infatti come assistente di produzione per La7 e Tv2000, tanto che è anche stato dietro le quinte di Dimartedì.

E’ di origini albanesi, ma oltre questo non si sa molto sul figlio adottivo dell’attrice comica, in quanto – al contrario della madre – sembra che Jordan non ami particolarmente le telecamere e l’attenzione dei mass media. Dal suo profilo Instagram infatti, appaiono molte foto relative alle sue passioni, ma non c’è indizio che ci possa far capire se il ragazzo sia single o meno.

Ama molto gli animali ed è particolarmente appassionato di viaggi ed esplorazioni, esperienze che adora condividere con la sorella maggiore Vanessa.