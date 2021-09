La supermodella Linda Evangelista è stata una delle più famose indossatrici della storia. Tuttavia, qualcosa l’ha rovinata per sempre.

Linda Evangelista, classe 1965, capì quale sarebbe stata la sua strada a soli 12 anni: il suo sogno più grande era diventare una modella di successo. Di conseguenza, da giovanissima iniziò il percorso per raggiungere il suo scopo: partecipò così a Miss Teen Niagara, ottenendo una schiacciante vittoria al concorso. Successivamente, diede anima e corpo per realizzare quello che era il suo sogno e si dedicò a questo per tutta la sua vita.

Linda Evangelista divenne così il volto di grandi marchi famosi a livello globale, tra cui Chanel, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino e tanti, tanti altri. La sua bellezza fu talmente particolare e magnetica, che la modella venne inserita nella cosiddetta ‘Trinità’ – The Trinity – che comprendeva lei, Naomi Campbell e Christy Turlington.

Ormai Linda Evangelista è diventata iconica nel mondo della moda e, nel corso della sua carriera, si è guadagnata il titolo di supermodella. Tuttavia, negli ultimi anni, qualcosa ha rovinato il suo viso e la sua bellezza per sempre. Scopriamo insieme di che si tratta.

Linda Evangelista – la causa della sua dipartita

Ad oggi, nulla è rimasto della spettacolare modella che posava per le copertine di Vogue dei primi anni 2000; la top model di origini italiane che sconvolgeva il pubblico di tutte le sfilate e faceva strage di uomini è stata totalmente sfigurata da un particolare trattamento estetico. Paradossalmente, qualcosa che doveva renderla più sana e più bella, alla fine l’ha rovinata per sempre.

E’ stata lei stessa a comunicare il suo errore tramite i social network: “Ai miei followers che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le mie colleghe sono state in ascesa” – ha raccontato disperata la supermodella – “la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata da una procedura di criolipolisi, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso”.

Il trattamento citato da Linda Evangelista sfrutta il freddo per liberarsi dei manipoli di grasso e, per eseguire il trattamento, si utilizzano manipoli e piastre a raffreddamento controllato, attaccando in modo diretto ed invasivo le cellule adipe. Tuttavia, qualcosa è andato storto durante il trattamento, in quanto – sul viso di Linda Evangelista – i manipoli di grasso sono, al contrario, aumentati, lasciandola deformata per sempre.

“Sono stata resa, come i media mi hanno definito, irriconoscibile” – e riguardo l’accaduto ha dichiarato: “Mi ha emotivamente atterrito e reso una reclusa”. Stiamo parlando del 2017 e da allora, la supermodella non solo ha smesso di lavorare, ma si è anche mostrata sempre meno in pubblico.