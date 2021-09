Federica Pellegrini diventerà presto mamma: l’annuncio a sorpresa della campionessa che ha fatto la storia del nuoto italiano.

Soprannominata “la divina”, i tifosi italiani devono soltanto dire grazie ad un’atleta come Federica Pellegrini. Oltre ad essere la più logeva nuotatrice è anche, grazie ai risultati ottenuti, la più grande della storia del nostro paese.

Partecipando a quest’ultima edizione delle Olimpiadi, Tokyo 2020, la Pellegrini ha raggiunto il risultato di ben cinque edizioni delle Olimpiadi; in molti l’hanno criticata per la scelta di presentarsi vista l’età, ma nonostante il risultato non eccelso Feerica ha scritto nuovamente la storia.

Dopo aver annunciato il ritiro, la campionessa comunica ora una dolce notizia: pronta a concentrarsi su altri aspetti della sua vita e a diventare mamma.

Federica Pellegrini, dopo il ritiro pronta a diventare mamma

Confessandosi a Verissimo di Silvia Toffanin, la Pellegrini ha presentato i piani per questa sua seconda vita, ovvero una vita dove il nuoto non è più centrale. “Mi sto avvicinando a questa idea, ma non ho paura” spiega la Pellegrini; come sappiamo, per gli atleti non è mai facile andare oltre, dopo aver speso anni e anni per una disciplina.

Federica però, grazie alla sua caparbietà, è pronta a reinventarsi anche fuori dalla vasca, sfruttando tutta l’energia positiva che i cambiamenti le hanno sempre dato; finita la sua carriera agonistica, la divina si dice pronta anche a diventare mamma.

La relazione con Matteo Giunta, ormai suo ex-allenatore, sembra procedere a gonfie vele e i due potrebbero presto decidere di mettere su famiglia. “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla” le parole di Federica, che da poco è uscita allo scoperto insieme a Matteo, anche se ormai tutti sapevano della relazione.

Leggi anche –> Luciana Littizzetto ha un figlio bellissimo: chi è il 30enne e cosa fa

“Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. In questi anni non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso in pubblico, tenevamo separati i ruoli” spiega la Pellegrini, che ora può viversi anche in pubblico in totale libertà la sua relazione con Giunta, da lei definito come la persona migliore che conosca.

Leggi anche –> La mamma di Caserta ha un’idea: rompere i denti al figlio di 11 anni e chiedere soldi all’assicurazione

Riposto il costume, insieme a cuffia e occhiali, in una borsa chiusa nell’armadio, per Federica è quindi tempo di andare oltre con la sua vita; probabilmente, la ritroveremo presto nel mondo del nuoto, magari come allenatrice, ma al momento sembra voglia esplorare altri aspetti che fino a questo momento le sono stati preclusi.