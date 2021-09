È finita l’estate anche per Romina Power ma sul web spuntano le foto della cantante in costume, mostrando una bellezza che non ha età.

Il momento è arrivato: costume, salviettone e infradito iniziano ad essere un ricordo anche per Romina Power. L’estate sta finendo ma sul web restano le fotografie delle tante celebrità paparazzate al mare. Tra loro anche l’ex moglie di Al Bano che, nonostante l’età, riesce ancora a fare impazzire i suoi fedeli fan.

Lei è nata a negli Stati Uniti, a Los Angeles, ed è un personaggio molto conosciuto in tutta Italia. Stiamo parlando naturalmente di Romina Power – nome all’anagrafe Romina Francesca Power – che è stata sposata con l’amatissimo cantante Al Bano dal 1970 al 2012.

Nello spettacolo Romina ci è nata: entrambi i genitori, Tyrone Power e Linda Christian, erano attori cinematografici. Dopo i primissimi anni di vita negli Stati Uniti, a nove anni – a seguito della morte del padre – Romina si trasferisce con la mamma, la sorella e il patrigno in Italia, per poi trasferirsi nuovamente, questa volta in Inghilterra.

Il debutto nel cinema risale all’età di 13 anni. La Power recitò in ben 14 film ed ebbe anche una florida carriera musicale, che andò a rafforzarsi ancora di più dopo l’incontro con Al Bano, con il quale ha formato un solido duo sia nella musica che nella vita.

Romina, la foto in costume

Negli anni Romina si è creata tantissimi fan sparsi nel mondo che sono pronti a sostenerla in tutto e per tutto. Anche quando, recentemente, ha subìto qualche critica dopo aver postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in costume molti anni fa. Era il suo primo servizio fotografico, al ‘Helio Cabala’, fuori Roma, dove Romina fu scoperta da un talent scout. All’epoca aveva tredici anni. In fotografia è davvero irriconoscibile, al punto che alcuni fan la hanno accusata di non dire il vero.

Fortunatamente poi il malinteso è stato chiarito, e i fan sono tornati a riempirla di complimenti.

Tantissimi commenti li aveva ricevuti anche la serie di fotografie postate da Romina quando si trovava, nel 2019, in vacanza in Croazia, in visita alla figlia Cristel, che vive a Spalato assieme al marito Davor Luksic.

In Croazia la figlia Cristel, oltre che ad essersi sposata, ha avuto due figli: Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018 e Cassia Ylenia, venuta al mondo il 10 agosto 2019. Attualmente la figlia di Al Bano e Romina è di nuovo in attesa di un terzo figlio e nei prossimi mesi darà alla luce un altro nipotino.

Nonostante la sua ormai avanzata età (la Power è nata nel 1951) il suo fisico è invidiabile e la cantante non teme di metterlo in mostra. E fa bene, dato i tanti commenti entusiasti dei suoi fan.

