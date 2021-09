Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme? Arriva la verità

Fabrizio Corona e Nina Moric sono davvero tornati insieme? Ecco che arriva la verità: i due vivono sotto lo stesso tesso

Una storia che sembrava essere finita da molto tempo quella tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Ma tra i due sembra essere tornato l’amore e anche la voglia di stare insieme. Secondo La Presse, agenzia di stampa milanese, i due sarebbero tornati ad essere una coppia e a quanto pare vivrebbero anche sotto lo stesso tetto.

Quasi nessuno si aspettava questa notizia, anche per le famose vicissitudini amorose che hanno passato i due giovani, ma a quanto pare la coppia è tornata a vivere insieme. Tra Fabrizio Corona e Nina Moric è tornato quindi l’amore? Ancora non è chiaro, vi sveliamo il motivo.

Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati insieme? C’entra il figlio

Come già detto, diverse indiscrezioni, supportate da quanto riporta La Presse, hanno parlato del fatto che Fabrizio Corona e Nina Moric siano tornati a vivere insieme. Ovviamente in tantissimi si sono chiesti se tra i due sia tornato l’amore, ma per ora questo non lo sappiamo e, per ora, il motivo sembra essere un altro.

A convincere i due che fosse arrivato il momento di tornare a vivere sullo stesso tetto pare sia stato l’amore per loro figlio Carlos Maria. Nessuno, per ora, può infatti affermare che tra Nina Moric e Fabrizio Corona sia tornato il sentimento, ma a legarli c’è sicuramente il sentimento che provano per il loro figlio 19enne.

A supportare questa teoria ci ha pensato lo stesso Fabrizio che, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha condiviso una vecchia foto di quando lui e la Moric erano una coppia. La descrizione della foto è impregnata di dolcezza: “La storia siamo noi”.

Nina Moric e Fabrizio corona si sono infatti sposati nel 2001. Un anno dopo, nel 2002, i due hanno avuto un figlio, proprio Carlos Maria. Il loro amore è durato però solo 6 anni e nel 2007 la modella italo-croata ha chiesto la separazione, mentre nel 2014 ha ottenuto il divorzio.

Ad oggi non ci sono state conferme (ma nemmeno smentite) sul possibile ritorno di fiamma tra la Moric e Corona, tantissimi fan sognano ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia, la loro volontà di tornare insieme per l’amore del loro figlio Carlos è onorevole e sicuramente farà bene a tutta la famiglia.