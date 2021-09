Uomini e Donne, vi ricordate di Giuliano, particolare cavaliere del trono over? Ecco che fine ha fatto dopo aver lasciato il programma.

Come ormai diversi anni a questa parte, immancabile nella nuova edizione di Uomini e Donne anche il trono over, dove cavalieri e dame possono vivere una vera e propria seconda giovinezza alla ricerca di un nuovo amore.

Tra le protagoniste, come prevedibile, Gemma Galgani e Isabella Ricci, ma anche Ida Platano, che sta avendo diversi corteggiatori mentre continua ad avere qualche battibecco col suo ex Armando.

Ma vi ricordate di Giuliano Giuliani, cavaliere dall’acceso temperamento che ha portato non poche polemiche in studio? Ecco che fine ha fatto.

Uomini e Donne, vi ricordate di Giuliano Giuliani? Ecco cosa fa oggi l’ex-cavaliere

Gli spettatori di vecchia data del dating show di Maria De Filippi ricorderanno di certo Giuliano al centro di diverse polemiche nate in studio e fuori; più che per le sue frequentazioni, il cavaliere si è fatto notare per il suo acceso temperamento, tanto che spesso ha dato vita a numerosi liti.

Lo stesso Giuliano è stato anche accusato di aver creato su Facebook diversi gruppi sulla trasmissione di Canale 5, nonché vari profili falsi col solo scopo di inventare gossip e innervosire gli altri partecipanti maschili.

Nonostante la fama raggiunta, Giuliani è sparito dallo studio Mediaset; apparentemente, perché nessuna donna ha deciso di presentarsi in studio per lui, ma potrebbero esserci altri motivi sullo sfondo.

Dal canto suo, l’ex-cavaliere, dopo l’addio, ha speso soltanto parole positive per tutto il programma, dalla produzione (gestita secondo lui da gente “giovane ma estremamente professionale”) alla padrona di casa, Maria De Filippi, che ha ringraziato per la splendida opportunità datagli.

La redazione però, secondo lui, lo avrebbe scaricato come un pacco che non serve più, semplicemente con un ciao; dai ringraziamenti traspare quindi un velo di provocazione verso la redazione di Uomini e Donne.

Ma che cosa fa oggi Giuliano, a distanza di sette anni dall’addio al dating show? Di lui si sono perse le tracce, nonostante in molti lo hanno visto a diverse serate in discoteca in compagnia dell’amico Francesco Mulonia, ovvero l’uomo che si occupa di occupare le serate “Uomini e Donne Tour” nelle varie discoteche.

Al momento quindi, Giuliani si tiene lontano dai riflettori, ma non disdegna affatto l’idea di poter tornare a far parte del programma; chissà che Maria non decida in prima persona di richiamarlo…