Vanessa Incontrada età, studi, stipendio, marito, figli: tutto sulla conduttrice di Striscia

Tutto su Vanessa Incontrada, la nuova conduttrice di Striscia la notizia insieme ad Alessandro Siani; età, studi, stipendio e famiglia.

La nuova edizione di Striscia la notizia ha portato sicuramente una ventata d’aria fresca, sia col cambio delle veline (arrivano le ex di Amici Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani) sia soprattutto col cambio dei conduttori.

Sul bancone più amato d’Italia ci saranno quindi Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, una coppia esplosiva fatta d’adrenalina, simpatia, solarità e tanta umanità.

Entrambi sono due volti notissimi al pubblico, ma siete sicuri di conoscere davvero tutto su Vanessa Incontrada? Ecco informazioni sull’età, gli studi, lo stipendio e la sua famiglia.

Vanessa Incontrada, tutto sulla nuova conduttrice di Striscia la notizia

Vanessa nasce a Barcellona nel ’78 da padre italiano (nello specifico romano) e madre spagnola, catalana; la sua infanzia si divide quindi fra la Catalogna e l’Italia, nello specifico Follonica.

Sin da adolescente (a 17 anni) inizia la sua carriera come modella, scegliendo quindi di non dedicarsi propriamente agli studi e, nel ’96, si trasferisce a Milano per dare una svolta alla sua carriera; solo due anni dopo arriverà anche l’esordio in tv, conducendo per Italia 1 il programma musicale Super fino al 2000.

Bellezza, solarità, umanità e simpatia sono qualità che sin da subito hanno permesso a Vanessa di conquistare il pubblico, di qualsiasi sesso e di qualsiasi età. La svolta in ambito televisivo arriva sicuramente con la conduzione di Zelig al fianco di Claudio Bisio, mentre nel frattempo la Incontrada recitava sia per il piccolo schermo che per il grande schermo.

Le varie apparizioni come conduttrici, nonché le sue performance come attrice, le hanno permesso di ottenere lauti stipendi e ingenti cachet, specie nel periodo d’oro dei primi anni ’10 del 2000. Quanto alla vita privata, la conduttrice è impegnata sentimentalmente dal 2007 con Rossano Laurini, con cui ha anche avuto un figlio (dopo che l’uomo aveva già avuto una figlia da una precedente relazione).

In questi ultimi mesi, l’abbiamo vista nell’inedito ruolo di “fuggitiva” nel programma Amazon Prime Video Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, dove ha partecipato come concorrente insieme ad altri vip, non riuscendo però a raggiungere la fase finale.

Vanessa è ora però pronta a conquistare anche il pubblico di Striscia con le qualità che l’hanno sempre contraddistinta; insieme a Siani, sembrerebbe formare proprio una coppia da urlo.