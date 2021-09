Maria De Filippi, da regina della televisione alle difficoltà a Tu si que vales: ecco cosa è successo alla nota conduttrice al programma.

Continuano le puntate di Tu si que vales, estroso e diverte talent show dove i concorrenti si divertono a sbizzarrirsi e a mostrare i loro talenti, tra i più vari; il programma gode di un ampio favore del pubblico, da diverso tempo ormai divertito dal format.

A dare spettacolo spesso però non sono soltanto i concorrenti, ma anche i giudici del programma; Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, insieme alla volontà popolare rappresentata da Sabrina Ferilli, non mancano mai di partecipare allo show. Questa volta però, la De Filippi si è trovata insolitamente in difficoltà.

Tu si que vales, Maria De Filippi messa in difficoltà…da Sabrina Ferilli

Chi è solito guardare il programma sa bene che, spesso, ad essere vittima di scherzi è Sabrina Ferilli; l’attrice è spesso vittima di piani ben orchestrati da Maria De Filippi, che si diverte ad immergere la Ferilli in situazioni spaventose.

Questa volta però, la Ferilli ha deciso di vendicarsi e così, in difficoltà, ci è finita la moglie di Maurizio Costanzo; tutto è iniziato quando sul palco è salito Jean Luc Bertrand, un simpatico prestigiatore 47enne, che per il suo numero ha invitato la De Filippi a partecipare.

Il prestigiatore, per il suo numero, chiede alla De Filippi uno degli anelli che ha alle dita, con la conduttrice che sottolinea come sia un oggetto che ha un grande valore affettivo; Bertrand lo infila in una busta e gli dà fuoco, e la Ferilli già gongola seduta.

Gongola ancora di più quando sente scricchiolare il collo della De Filippi per una mossa a sorpresa del prestigiatore; “Voglio pagà la cena al mago stasera” scherza l’attrice col suo classico accento romano…ma non finisce qui.

L’anello sembra sparito e Maria comincia a preoccuparsi, pensando che qualcosa sia andato storto. Alla fine, tutto finisce però per il meglio e con un gran numero il prestigiatore consegna un mandarino alla De Filippi, all’interno del quale spunta proprio l’anello.

Tutti i giudici applaudono esterrefatti, chiedendosi come il mago abbia fatto a mettere l’anello dentro al frutto; Bertrand raccoglie così non soltanto il favore dei giudici, ma anche di tutto il pubblico presente in studio…e la conduttrice tira un sospiro di sollievo.

“A un certo punto ho temuto” le parole della moglie di Maurizio Costanzo, che alla fine può di nuovo indossare il suo gioiello. Nel frattempo, la Ferilli ridacchia contenta di essersi presa, per una volta, una piccola rivincita sulla De Filippi.