È quello che hanno deciso in Germania: niente stipendio risarcito per chi non è vaccinato, è stato a contatto con un positivo e si è dovuto mettere in quarantena. Prima potevi farlo, e lo Stato ti ripagava pure le spese.

È cambiata la situazione in Germania. Se prima un lavoratore non vaccinato veniva a contatto con un positivo – o tornava dall’estero, da una zona ad alto rischio – doveva ovviamente entrare in quarantena ma non si doveva preoccupare dello stipendio, che gli sarebbe stato poi risarcito totalmente. Ora il ministro della Salute, Jens Spahn, ha annunciato che dall’1 novembre le cose cambieranno: devi metterti in quarantena ma non sei vaccinato? Lo Stato non ti deve nulla, perciò niente stipendio.

È un modo per incoraggiare più persone a vaccinarsi, ma è anche “una questione di equità”, ha dichiarato il ministro. Ricevere o meno il vaccino rimarrà una “decisione personale” ma secondo lo Stato della Germania questa decisione “avrà anche la responsabilità di sopportarne le conseguenze economiche” e se per qualcuno questo potrebbe sembrare fare pressione sui no vax, Jens Spahn risponde: “fare pressione sui non vaccinati? Penso che dobbiamo guardarla da un altro punto di vista: è anche una questione di equità.”

