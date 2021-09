Emma Marrone stupisce tutti presentandosi alla seconda puntata di X-Factor con un look bomba; ecco l’outifit della cantante.

Decisa e indipendente, caparbia e femminile, Emma Marrone sta forse vivendo il momento migliore di tutta la sua carriera. La cantante salentina, recentemente impegnata con un tour, è stata scelta come giudice di X-Factor e, per la prima volta, presiederà nel ruolo per il programma condotto da Alessandro Cattelan.

E mentre tutti si aspettano di vedere cosa apporterà al programma col suo carattere forte e deciso, Emma ha stupito tutti presentandosi con un look bomba per la seconda puntata del talent show.

Emma Marrone, look bomba a X-Factor

Per presenziare alla seconda puntata delle audizioni di X-Factor, la cantante salentina ha deciso di optare per un look piuttosto eccentrico, sfruttando un completo denim della nuova collezione di Stella McCartney.

La giacca piuttosto larga indossata dalla Marrone, nonché l’ampia e lunga gonna, hanno dato un look ancora più sbarazzino alla bionda cantante, sempre pronta per conquistare il mondo; a completare l’outfit una t-shirt bianca e comode scarpe dal tacco largo.

A completare il tocco anni ’90 che Emma ha voluto dare al suo stile per questa puntata delle trecce alla francese che hanno dato ampio risalto al viso della salentina; in mostra anche dei grossi orecchini dorati, abbinati agli anelli indossati sulle mani.

Quanto al trucco, a rubare la scena è il rossetto violaceo messo sulle labbra dalla cantante, esuberante rispetto al delicato make-up del resto del viso. Per la prima puntata del talent show, Emma aveva sfoggiato un elegante tailleur dorato; un outfit molto più “equilibrato”, quasi da primo approccio, che Emma ha subito trasformato caricandolo d’energia.

X-Factor è sicuramente una grande occasione per Emma, che ironia della sorte invece ha ottenuto il successo grazie al talent show “rivale”, Amici di Maria De Filippi; sicuramente, la collaborazione darà frutti a entrambe le parti, in attesa di capire quali saranno i prossimi progetti della cantante.

In una precedente intervista, aveva fatto intendere come volesse prendersi un periodo da dedicare interamente alla scrittura di nuove canzoni e contemporaneamente, magari, iscriversi anche all’Università.