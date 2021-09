Flavio Insinna, vi ricordate dell’attore e conduttore nell’amatissima serie italiana Don Matteo? Capitano d’eccezione.

Nonostante in questi ultimi anni abbia avuto una leggera discesa, la carriera televisiva di Flavio Insinna è stata ricca di successi. Romano classe ’65, Insinna oltre ad essere un noto conduttore e showman è anche un attore, professione per la quale si è sempre diviso fra televisione, cinema e teatro.

Dagli anni ’90 ad oggi, sono stati tantissimi gli spettacoli a cui ha preso parte, così come le pellicole in cui è apparso; dal primo film Gole ruggenti (di Pier Francesco Pingitore) all’ultimo della sua filmografia, Se mi vuoi bene (per la regia di Fausto Brizzi) Flavio ha sfornato performance apprezzatissime.

In molti ricordano però soprattutto la sua partecipazione a Don Matteo, nei panni del capitano Flavio Anceschi; cinque stagioni d’eccezioni al fianco di Terence Hill e Nino Frassica.

Flavio Insinna a Don Matteo, capitano d’eccezione

Insinna ha recitato nella serie nei panni del capitano Anceschi dal 2000 al 2006, per poi uscire di scena per un ricambio di personaggi a cui la serie ci ha abituato. Ora, per la tredicesima stagione della serie, è pronto a rivestire la divisa in varie puntate che portano diverse novità.

Nonostante il ritorno d’Insinna infatti, a lasciare Don Matteo sarà il protagonista indiscusso, Terence Hill; l’attore ha già girato le sue ultime scene per la serie, che si appresta ad iniziare una rivoluzione storica.

Al posto dell’amato Don Matteo (presente solamente, a quanto trapela, nei primi quattro episodi) arriverà Don Massimo, interpretato da Raul Bova; un altro attore amatissimo che cercherà di non far rimpiangere Terence Hill.

Don Massimo sarà diversissimo dal suo predecessore e tutti gli spettatori sono curiosi di vedere come il personaggio interagirà con gli altri, compreso col capitano Ancheschi di Flavio Insinna.

Nonostante il ritorno di Anceschi, non ci sarà la sindaca di Gubbio Laura Respighi, interpretata da Milena Miconi; i due, come sappiamo, si sono sposati alla fine della quinta stagione della serie. Stando alle anticipazioni, i fan avranno modo di scoprire la tragica dipartita del personaggio che fu della Miconi.

La stessa attrice sembra non aver condiviso questa scelta della produzione, considerando come sul suo profilo Instagram, tramite le storie, abbia riproposto un post che richiamando al focus di DiPiùTV sulla serie, esprimeva tutto il suo disappunto per la scelta di far uscire di scena la Respighi.