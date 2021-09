The Big Bang Theory, Amy la “bruttina” in realtà è uno schianto: ecco l’attrice

The Big Bang Theory, sapete com’è l’attrice di Amy fuori dall’amatissima serie televisiva? E’ davvero uno schianto, guardare per credere.

In onda dal 2007 al 2019, The Big Bang Theory ha realmente fatto la storia delle serie televisive, influenzando tra l’altro la società attuale in cui viviamo. Con risate e momenti toccanti, la sitcom CBS ha sdoganato molti stereotipi sul mondo “nerd”, facendo sentire meno soli tanti appassionati di fumetti e videogiochi e facendo diventare queste passioni quasi “una moda”.

Dopo 279 episodi e dodici stagioni, la serie si è conclusa pochi anni fa, lasciandoci però nel cuore tutti i personaggi: da Sheldon a Penny, passando per Leonard, Amy, Howard, Bernadette e Raj.

Innumerevoli i premi vinti dalla serie, così come dai singoli attori; ma anche dopo la fine della serie, avete visto com’è la “bruttina” Amy nel mondo reale? L’attrice è uno schianto.

The Big Bang Theory, Amy fuori dalla serie è uno schianto

Interpretata da Mayim Bialik, la neurobiolga è riuscita nella serie, con tanta pazienza e anche una buona dose di particolarità, a far avvicinare Sheldon al genere femminile portandolo anche ad intraprendere una relazione.

Nei tantissimi episodi abbiamo più volte visto Amy struccata e con un look vecchio stile, per rappresentare al meglio l’idea che gli sceneggiatori avevano di questo personaggio. Nel mondo reale però, l’attrice è totalmente differente ed oltre a presentare un look diverso da quello del suo personaggio, ha anche differenti tratti caratteriali.

Attrice 45enne, Mayim Bialik prima di arrivare in tutto il mondo con The Big Bang Theory aveva già incantato il pubblico interpretando il personaggio di Blossom, nell’omonima serie TV.

Mamma di due figli, ha avuto un lungo matrimonio con Michael Stone, conclusosi poi nel 2012; convinta vegana, ha scritto diversi libri sia riguardanti l’anatomia e ,la psiche umana, dal punto di vista maschile come femminile. Molto attiva sui social, non ci appare introversa come Amy; a quanto pare, sembra che l’attrice abbia recitato molto bene!

In questi mesi, la Bialik è impegnata con un nuovo progetto, Call Me Kat, serie da lei prodotta (insieme a Sheldon, Jim Parsons) dove interpreta la protagonista Kat, una donna che lotta ogni giorno contro la società, e sua madre, aprendo un cat-café.