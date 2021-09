Conoscete il marito di Paola Perego, apprezzata conduttrice Mediaset e Rai? Ecco chi è l’uomo, un potente agente televisivo.

Classe ’66, Paola Perego è ormai da tantissimi anni un volto fisso della nostra televisione, lavorando nel corso della sua lunga carriera sia per la Rai che per Mediaset.

Cresciuta a Brugherio, Paola si trasferisce da adolescente a Milano per lavorare come modella ed entrare nel mondo dello spettacolo; comincia a collaborare con Antenna 3 ancora minorenne e poi, nell’84, arriva l’esordio su Italia 1 (dopo il passaggio a Fininvest) conducendo Autostop al fianco di Marco Columbro.

Il resto è poi storia: negli anni ’90 arriva la popolarità e saranno tantissimi i programmi condotti dalla Perego. Ma per quanto riguarda la sua meno nota vita privata, sapete chi è il marito della conduttrice?

Paola Perego, chi è il marito della nota conduttrice: un potente agente televisivo

Prima della relazione con l’attuale compagno, la Perego ha avuto un importante relazione col calciatore Andrea Carnevale, ex-attaccante anche di Napoli e Roma. I due si sono conosciuti a metà degli anni ’80 e si sono successivamente sposati, costruendo una famiglia con due figli.

Nel ’97 arriva il divorzio e, quattro anni più tardi, la Perego inizia il suo fidanzamento con Lucio Presta, un noto agente televisivo conosciuto anche come ballerino; la sua carriera inizia da ragazzi quando proprio, grazie al suo talento, partecipa a cinque edizioni di Fantastico.

Dopo aver capito che la carriera da ballerino non faceva per lui, ha deciso di intraprendere un’altra strada a livello professionale; dopo l’incontro con Mario Maffucci (ai tempi in Rai) decide di fondare la sua agenzia di spettacolo, chiamata Arcobaleno Tre.

Sono tantissimi i personaggi famosi che si sono affidati all’agenzia di Presta per entrare nel mondo dello spettacolo; tra questi, nomi altisonanti come Paolo Bonolis, Elisabetta Canalis, Amadeus, Ezio Greggio, Antonella Clerici, Nancy Brilli, Elena Santarelli e moltissimi altri.

Prima della Perego, Lucio Presta ha avuto altre due importanti relazioni: sono ben due matrimoni, uno con Simonetta, l’altro con Manuela, madre dei suoi due figli Beatrice e Nicolò Presta. Nel 2011, dopo dieci anni di fidanzamento, arriva il matrimonio con la conduttrice.

Quello di Lucio per Paola è stato un vero e proprio colpo di fulmine: vedendola in tv, ha capito subito come la conduttrice fosse la donna giusta per lui. I due condividono una relazione basata su un forte amore e sull’apprezzamento delle cose semplici.