La figlia dell’ex naufraga Eva Henger diventa sempre più bella. I suoi post su Instagram fanno letteralmente impazzire i followers.

Più cresce e più assomiglia a sua madre. Lasciatasi alle spalle la turbolenta storia d’amore con Lucas Speracchi, Mercedesz Henger è letteralmente rinata. Sempre più bella, sempre più bionda e sempre più in forma, la nota influencer fa letteralmente impazzire i fan con i suoi post su Instagram.

Perfettamente consapevole del suo fisico perfetto, la giovane Henger si mostra sempre in posa con vestiti cortissimi, scollature vertiginose e tacchi alti, ricevendo una miriade di commenti lusinghieri dai followers di Instagram. Scopriamo insieme la foto che nelle ultime ore ha infuocato il web e i social.

Mercedesz Henger, la foto che fa impazzire i fan

In occasione del fashion show di Tordiglione Production, presentato da Mercedesz da ormai cinque edizioni, la modella ed influencer ha indossato un sensuale abito sui toni del lilla: coperta di brillantini luminosi, con un bellissimo sandalo chiaro e con una scollatura infinita, la figlia di Eva Henger ha letteralmente conquistato il pubblico presente.

Non sono mancati ovviamente i commenti dei followers di Instagram: alcuni l’hanno definita “incantevole“, altri hanno espresso quanta ammirazione abbiano per la sua bellezza, altri addirittura hanno detto che – con quella mise – assomigliava alla nota attrice hollywoodiana Marylin Monroe.

Ancora freddi invece sembra che siano i rapporti di Mercedesz con sua madre: la figlia di Eva non ha potuto perdonare il suo comportamento. Per chi non si ricorda infatti, Eva Henger – ospite da Barbara D’Urso – aveva insinuato che Lucas Speracchi avesse dimostrato atteggiamenti violenti nei confronti della figlia.

Dichiarazioni che Mercedez non poté accettare, tanto che, ancora oggi, le due non si rivolgono la parola. La piccola Henger inoltre, nonostante Eva cerchi ripetutamente di riallacciare i rapporti, non ha mai risposto alle sollecitazioni della madre circa un eventuale chiarimento.