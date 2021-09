Paradiso delle signore: Ludovica stupisce tutti e sceglie l'amore

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amatissimo Paradiso delle Signore.

Anche oggi ci aspetta un nuovo e super atteso appuntamento con la nostra amatissima soap opera in onda sulla Rai, parliamo ovviamente del Paradiso delle signore.

Come sappiamo ci sono tanti intrecci in gioco, ma in modo particolare, Ludovica è stata obbligata dalla zia a compiere una scelta importante, vediamo meglio insieme per quale motivo.

Ludovica è sempre stata una donna molto forte e sicuramente le parole di Adelaide non l’hanno quasi mai preoccupata.

Ovviamente sa benissimo che l’unico scopo che le interessa è mettere la parola fine alla relazione che lei ha con Marcello.

Ludovica stupisce tutti!

Adelaide non sopporta di vedere Ludovica vicino ad un barista, ed in modo particolare all’interno del suo circolo.

Ha quindi preso una decisione, alla serata di gala che è prevista a breve entrerà sotto braccio al suo amato Marcello.

Ma purtroppo, ci sarà un imprevisto che cambierà completamente le carte in tavola, perchè il suo amato non si presenterà e lei ovviamente sarà molto delusa da questo.

Ma Ludovica capisce che il suo uomo ha agito in questo modo, solamente per evitare ripercussioni su di lei, e per questo decide di prendere la sua decisione.

Darà le dimissioni da vice presidentessa del noto circolo, ma facendo in questo modo, per la contessa si aprono le porte per Fiorenza Gramini, suo nemica di sempre, per occupare il posto lasciato vuoto da Ludovica, e Adelaide si arrenderà così facilmente?

Per quanto riguarda il Paradiso si cerca in modo spasmodico chi posso sostituire Gabriella, e una volta completata la sua linea sarebbe dovuta partire per Parigi.

Ma la stilista che avrebbe dovuto prendere il suo posto non si è presentata, e per questo motivo, Gabriella resta ancora qualche giorno a Milano.

Vittorio, ovviamente non è felice che il ritardo della sua partenza si per causa sua, e per questo motivo inventerà mille motivo per far partire in tranquillità Gabriella e farla tornare tra le braccia del suo amato marito.

Maria nel mentre riceve una lettera da parte di Ricco, ma Irene le insinuerà il dubbio che il ragazzo le scrive pochissimo.

Gabriella finalmente sembra riuscire a partire, e nel mentre Roberto si rende conto di una grandissima passione di Stefania per la scrittura, o meglio per il giornalismo.

Landi spinge la Colombo ha seguire la sua passione, e perchè no diventare quindi una giornalista.

Flora che si trova a Milano ha chiesto di incontrare Adelaide, e per la contessa alla fine l’incontro non è stato così traumatico.

Una volta terminato, si confida con Umberto e dichiara che non doveva temere così tanto la ragazza, ma sarà davvero così buona e gentile Flora?