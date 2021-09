Imprevisto in diretta per la conduttrice Barbara D’Urso, gli autori la bloccano mentre era in onda con Pomeriggio Cinque. Cosa è successo

Puntata movimentata quella di Pomeriggio Cinque, con Barbara D’Urso che è stata costretta a fermarsi per una notizia che ha gelato lo studio e il pubblico a casa. La conduttrice di punta della Mediaset è stata bloccata dagli autori mentre era in onda.

È arrivato inaspettato, infatti, il blocco durante un’intervista della D’Urso, che è stata costretta a fermarsi e chiudere con le domande ai suoi ospiti. Una notizia appena battuta, infatti, era troppo importante per non essere data subito e gli autori hanno deciso di bloccare la presentatrice.

Barbara D’Urso, ecco perché gli autori l’hanno bloccata

Pomeriggio Cinque è un programma di intrattenimento e approfondimento pomeridiano e, a volte, può capitare che in studio arrivino notizie sconvolgenti legate a temi d’attualità e a cui dare assoluta priorità. È successo questo durante la trasmissione della D’Urso, che ha dovuto fermarsi, bloccata dagli autori.

Una notizia di cronaca, infatti, ha fatto irruzione negli studi Mediaset dove va in onda Pomeriggio Cinque, mentre la D’Urso stava conducendo una discussione sul tema legato alle misure riguardanti il green pass esteso dal 15 ottobre prossimo.

Durante l’intervista, la giornalista e inviata Giorgia Scaccia ha chiesto urgentemente la linea per fornire ai telespettatori alcuni aggiornamenti riguardo la vicenda del sacerdote Francesco Spagnesi, il prete arrestato a Prato con l’accusa di appropriazione indebita e traffico di stupefacenti.

La giornalista ha dichiarato che ci sarebbe un nuovo capo d’accusa per Don Francesco, questo il nome del prelato: “tentate lesioni gravissime” ha riferito l’inviata. Secondo l’accusa l’uomo, sieropositivo, non avrebbe riferito la sua condizione di salute ai partecipanti dei festini.

Si parla di feste con 20-30 invitati e, secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, due dei partecipanti sarebbero già sieropositivi. Subito dopo la notizia, al rientro in studio, Barbara D’Urso apparsa sconvolta e ha esordito esclamando: “È agghiacciante”.

La difesa del sacerdote ha subito voluto chiarire alcune questioni, con l’avvocato di Don Francesco che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Secondo l’avvocato la sieropositività dell’uomo era un fatto noto e “La contestazione è stata formulata solo per accertare alcuni elementi”.