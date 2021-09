Una Vita: Ildefonso rivela il segreto inconfessabile a Camino

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la puntata di oggi, della soap opera Una Vita, dove Ildefonso finalmente lo confessa a Camino.

Anche oggi possiamo assistere ad un nuovo e super attesa episodio per quanto riguarda la soap opera in onda su Mediaset, ovvero Una Vita.

Cosa succederà tra il marchesino Ildefonso e la sua bella e giovane sposa Camino? Scopriamolo insieme.

La bella Camino è stanca e non capisce per quale motivo, Ildefonso la respinge sempre quanto sono da soli.

Ildefonso si fa forza e confessa tutto

Sta infatti cercando di far andare avanti la loro relazione ma ovviamente soffre il fatto di non avere momenti intimi con Ildefonso.

Ma tra di loro, il discorso non sarà assolutamente facile perchè il marchesino nasconde un segreto.

Camino si sente in colpa, perchè ha sempre dichiarato al marito che non prova amore, e pensa che sia proprio questo il motivo del suo blocco.

Ma dopo un lungo momento in cui Ildefonso non sa cosa fare, alla fine confessa il suo segreto intimo alla moglie, lasciandola completamente senza parole.

Il giovane, infatti è stato colpito durante la guerra e per questo motivo non può avere rapporti intimi con Camino e ne tantomeno assicurarle una prole.

La donna ovviamente resterà completamente scioccata dal racconto e da quanto confessato da suo marito, ma come lei anche lui aveva un segreto e per questo motivo non si arrabbia ma cercherà il modo di andare avanti e di non far pesare troppo questo problema a Ildefonso.

Staremo a vedere nelle prossime puntate che cosa succederà perchè sappiamo dalle anticipazioni che a breve ci sarà un fatto che sconvolgerà la vita a tutti gli abitanti di Acacias, ma in modo particolare alla bella e giovane Camino.