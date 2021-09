Aldo Montano e Antonella Mosetti, perchè è finita? lei rompe il silenzio

Aldo Montano e Antonella Mosetti, perché è finita tra i due celebri personaggi? Dopo anni, la showgirl rompe il silenzio.

Aldo Montano e Antonella Mosetti sono due volti ben noti al pubblico italiano; uno, campione olimpico di sciabola, l’altra showgirl italiana che ha partecipato a tantissimi programmi, da Ciao Darwin a All Together Now e Live – Non è la D’Urso.

Oltre ad un passato insieme, entrambi hanno in comune la partecipazione al Grande Fratello Vip; Antonella è stata inquilina della casa di Cinecittà nel 2016, mentre Montano si trova proprio in questo momento nella casa più spiata d’Italia.

Ma perché i due hanno rotto? Dopo quasi dieci anni, la showgirl rompe il silenzio sulla fine della loro storia ed è subito polemica.

Aldo Montano e Antonella Mosetti, perché i due hanno rotto? Parla la showgirl

Aldo e Antonella hanno avuto una storia d’amore lunga quasi 6 anni, proprio nel periodo d’oro dei due; apprezzatissimi dai fan, sono rimasti tutti sorpresi quando nel 2012 viene annunciata la rottura dalla stessa Mosetti, su Twitter.

Il tweet, all’epoca, non rivelò nessun dettaglio preciso, se non che le cose spesso non vanno come si vorrebbe, anche se di mezzo c’è l’amore. Successivamente la stessa showgirl, ospite da Barbara D’Urso, ha dichiarato come quell’amore la stesse facendo impazzire; parole forti, a cui Montano ha risposto dicendo come, nonostante i tanti anni insieme, i due non abbiano mai parlato dell’idea di formare una famiglia.

Proprio per la presenza di Montano al GF Vip, la Mosetti è tornata a parlare della rottura; postando su Instagram una foto di Montano in diretta in tv (nel momento in cui parlava con la sorella Alessandra) la showgirl ha voluto sottolineare come lo sportivo sia diventato quella persona meravigliosa che gli stanno dicendo di essere proprio grazie a lei.

Insomma, la presenza del campione al reality show (dove ha già legato tantissimo con Manuel Bortuzzo e Alex Belli) ha probabilmente risvegliato vecchie ferite e una nuova polemica sembra pronta a divampare.

Nel frattempo, Montano in questi anni si è rifatto una vita ed è ora felicemente sposato con Olga Plachina, molto più giovane di lui; la donna l’ha reso papà per la prima volta nel 2017 ed proprio quest’anno, prima dell’Olimpiade, è nato il suo secondogenito.