Elisabetta Gregoraci mamma trendy, ecco come accompagna il figlio a scuola: vestitino bomba

La bella Elisabetta Gregoracci accompagna il figlio a scuola con un vestitino trendy. Ecco cosa indossava la splendida showgirl

La splendida Elisabetta Gregoracci non ha bisogno di presentazioni. Semplicemente bellissima, la showgirl ha partecipato alla passata edizione del Grande Fratello Vip, ma è anche una mamma premurosa e affettuosa. Non è passato inosservato il suo stile trendy che ha indossato mentre accompagnava suo figlio a scuola.

La bellissima showgirl ha la capacità incredibile di essere splendida in qualsiasi occasione e non ha deluso nemmeno questa volta. In una foto pubblicato dalla bellissima, la Gregoracci ha indossato i panni di una mamma trendy mentre accompagnava suo figlio a scuola.

Elisabetta Gregoracci, accompagna il figlio a scuola con un vestitino trendy

Quella di quest’anno è stata sicuramente un’estate da ricordare per Elisabetta Gregoraccci, che ha presentato con successo l’edizione 2021 di Battiti Live, lo show musicale che tiene banco proprio in estate e che ospita le maggiori star del panorama artistico italiano.

La bella Elisabetta è stata impeccabile, dimostrando grandi capacità nella conduzione, ottime abilità di intrattenimento e, ultima non per importanza, la straordinaria bellezza che la contraddistingue.

Ma l’estate è praticamente finita e, con l’arrivo di settembre, è iniziata la scuola. Anche Elisabetta, mamma di suo figlio Nathan, ha cerchiato di rosso sul calendario questo importantissimo evento e di certo gli ha dato la giusta importanza.

In una bellissima foto pubblicata sui social, Elisabetta Gregoracci appare con un bellissimo vestitino mentre accompagna suo figlio a scuola. Uno scatto che fa di lei una straordinaria mamma trendy che ama suo figlio e appare bellissima in ogni momento.

Il figlio di Elisabetta, Nathan, frequenta un istituto privato a Montecarlo (città dove vive), l’International School of Monaco. La speciale ricorrenza è stata immortalata in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram della Gregoracci, che ha aggiunto un bel “In bocca al lupo amore mio” per il suo amatissimo figlio.