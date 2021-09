Amedeo Goria, ve lo ricordate da ragazzo? Ecco com'era il giornalista

Stiamo assistendo al suo percorso all’interno del GFVip, ma vi ricordate com’era Amedeo Goria da giovane? Scopriamolo insieme.

Il noto giornalista Amedeo Goria sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo comportamento all’interno della trasmissione ha fatto largamente discutere i telespettatori del programma, in quanto è stato considerato alquanto invadente nei confronti delle coinquiline della casa.

In particolare, è stato considerato disdicevole l’atteggiamento di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephes, tanto che la stessa Manila – altra concorrente della casa, ex Miss Italia – ha ripreso il giornalista urlandogli: “Ma la smetti con quella mano?“. Di conseguenza, molti sono dell’opinione che la permanenza di Goria all’interno della casa più spiata d’Italia, non si prolungherà ulteriormente: i fan del programma lo definiscono “viscido“ e altri si sono spinti molto oltre con gli insulti e i giudizi sul suo comportamento.

Come biasimarli in effetti? Il giornalista non solo continua ad accarezzare ambiguamente la bellissima modella, ma ultimamente è anche diventato virale un video che lo riprende mentre si toglie le mutande sotto le coperte, proprio vicino ad Ainett. Insomma, va bene che i coinquilini devono prendere confidenza tra di loro, ma forse Goria – in questo senso – sta oltrepassando un po’ il limite.

Vi ricordate il gieffino da giovane? Ecco alcune immagini

Amedeo Goria ha ripreso la sua popolarità con la partecipazione al Grande Fratello Vip, ma la sua carriera è iniziata ben prima: classe 1954, diventa giornalista professionista nel 1976 e nei primi anni ’90 debutta in televisione come conduttore di Rai Sport e Uno Mattina Estate. Scrive inoltre per molte testate importanti: tra cui Il Giornale, Il Messaggero e Corriere della Sera. Dopo 34 anni di carriera nella rete pubblica, nel 2021 Amedeo Goria annuncia di avere intenzione di andare in pensione ed abbandona per sempre l’amata casa Rai.

Il giornalista, nonostante la brillante carriera professionale, fu spesso oggetto di controversie e scandali: nel 2005, durante un servizio delle Iene, si fece riferimento all’accusa di molestie sessuali da parte di un’attrice. A quanto pare, il giornalista chiese dei ‘favori particolari’ in cambio dell’ascesa professionale della donna.

Eppure, nonostante le accuse, sembra che nel cuore di Amedeo Goria abbia avuto posto solo Maria Teresa Ruta, conduttrice con la quale il giornalista convolò a nozze nel 1987, per poi separarsi nel 1996 ed ufficializzare il divorzio nel 2004. Dall’amore con l’esuberante ex gieffina, vennero alla luce gli unici due figli del giornalista: Guenda nel 1988 e Gian Amadeo nato nel 1992.

Sia la figlia che l’ormai ex moglie hanno partecipando alla passata edizione del Grande Fratello Vip, occasione in cui (purtroppo per loro) non hanno conquistato particolarmente l’affetto del pubblico e, a quanto sembra, lo stesso destino è riservato al giornalista Amedeo Goria.