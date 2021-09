Caduta Libera, cosa c’è sotto la botola? Dopo anni spunta la verità

Caduta Libera, avete mai pensato a cosa c’è sotto la famosa botola del programma di Gerry Scotti? Dopo anni spunta finalmente la verità.

In onda su Canale 5 dal 2015, Caduta Libera ha subito conquistato il pubblico col suo format che mischia schemi tradizionali dei più famosi game show e novità assolute.

Condotto da Gerry Scotti (una garanzia assoluta quando si tratta di questo genere di programmi, anche soprattutto dopo aver ricevuto l’investitura di suo erede direttamente da Mike Bongiorno) quest’anno è in corso la decima edizione, che vede ancora una volta protagoniste le celebri botole.

Ma cosa c’è sotto le botole del programma, dove cadono i concorrenti eliminati mano mano dalle fasi del gioco? Dopo anni, ecco la verità.

Caduta Libera, la verità su cosa c’è sotto le botole del programma

Una delle grandi novità introdotte da questo game show Mediaset è proprio il fatto che, una volta eliminati, i concorrenti piombano giù in profonde botole, spettacolarizzando la loro uscita di scena.

Proprio per questa particolarità, la selezione dei concorrenti del programma segue dei rigidi parametri: in primis, i concorrenti devono avere un’età compresa fra i 18 e i 55 anni, e non possono pesare più di 100 chilogrammi e avere un’altezza superiore ai 2 metri.

I determinati parametri fisici sono usati ovviamente per evitare che, una volta caduti nella botola, i concorrenti si facciano male; per questo, chi viene selezionato non deve soffrire di malattie cardiache o qualsiasi altra patologia collegata alla schiena.

Obbligatorio, durante la permanenza in studio, indossare scarpe basse e comode; pensate a come potrebbe essere cadere con dei scarponi o delle scarpe coi tacchi! Seguendo queste piccole regole, i concorrenti possono divertirsi, cercare di vincere e anche offrire spettacolo al pubblico.

Ma cosa trovano una volta eliminati e caduti sotto il palco? I concorrenti, prima di atterrare su grossi cuscini alti circa un metro, devono subire una discesa di circa tre metri.

A rivelare il “segreto” del programma è stata Cecilia Rodriguez, che ne ha parlato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Prima di cadere, come ben sanno i telespettatori, ai concorrenti viene chiesto di lasciare gli occhiali “in custodia”, in modo tale di non danneggiarli durante la caduta ed evitare che possano dare colpi agli occhi.