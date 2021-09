Paradiso delle signore: L’addio struggente arriva e commuoverà tutti

Vediamo meglio insieme che cosa succederà al Paradiso delle Signore e chi sarà il protagonista di questo addio.

La nostra amatissima soap opera che va in onda sulla Rai è iniziata davvero da pochissimo ma in modo davvero incredibile.

Sono arrivati già nuovi personaggi che cambieranno molto le sorti del Paradiso, ed adesso arriva un’addio struggente, vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

Come abbiamo capito in casa Amato ultimamente vanno molto di moda le bugie, perchè Giuseppe ha un figlio segreto, mentre Tina ha lasciato definitivamente Sandro.

L’addio strappalacrime

Ma prima che verranno rivelati a tutti, padre e figlia avranno un’altro segreto da custodie, e questa volta è loro.

Giuseppe infatti ha chiesto all’amico Girolamo di inviare una lettera in Germania per suo conto, e per questo motivo si dovevano incontrare, ma Tina intercetta, se così possiamo dire questo fatto.

La ragazza inizia a capire che nasconde qualcosa di brutto, ma il padre riesce a convincerla che va tutto bene, unica clausola non deve dire assolutamente nulla alla madre.

Gabriella nel mentre, ha rimandato la sua partenza per alcuni inconvenienti che sono successi al Paradiso.

La donna infatti non vuole lasciare Vittorio in difficoltà perchè la stilista che la doveva sostituire non si è presentata.

Ma l’uomo è un grande amico di Gabriella ed ha a cuore la sua situazione famigliare, mette in atto un piano per farla partire tranquilla.

La donna quindi si inizia a preparare per lasciare per sempre la sua Milano, ma ovviamente le sue amiche prima di lasciarla andare le organizzano una festa a sorpresa.

Questo momento sarà fantastico ma anche pieno di malinconia e tristezza, davvero Gabriella lascia il Paradiso per sempre? Non possiamo saperlo con certezza, ma per il momento è così, deve raggiungere il marito.

Vittorio è in piena crisi perchè deve trovare molto velocemente una nuova stilista, e la troverà in Flora Ravasi.

La donna ha infatti incontrato Adelaide e sta per lasciare Milano, ma ha dimenticato per errore alcuni suoi bozzetti al grande magazzino, e Vittorio non si può certo lasciar sfuggire questa interessante occasione.

Che cosa deciderà Flora? Tornerà in America oppure resterà ancora per un po’ al Paradiso delle Signore? Lo scopriremo solamente con i prossimi episodi.