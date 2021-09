La confessione hot di Ilary Blasi su Totti lascia tutti di stucco. Ecco cos’ha detto la conduttrice senza freni

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate dagli italiani. I due hanno conquistato negli anni un grandissimo gradimento e oggi sono tra le coppie più chiacchierate nel mondo dello spettacolo. A far parlare di loro, questa volta, è stata Ilary Blasi che ha parlato di suo marito Francesco.

La conduttrice, infatti, è apparsa senza freni e ha rilasciato una confessione hot su suo marito Francesco Totti. Le dichiarazioni della Blasi hanno lasciato tutti di stucco e solleticato la fantasia dei più maliziosi. Ecco cos’ha detto la bella Ilary Blasi.

Ilary Blasi, ecco la confessione su Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno da poco festeggiato il loro sedicesimo anniversario. Lo hanno fatto in un luogo da favola, dove hanno passato bellissimi momenti ricordando i primi periodi quando si sono conosciuti e i più romantici episodi del loro amore.

I due si sono sposati nel giugno del 2005, dopo tre anni di fidanzamento, e sono genitori di tre bellissimi figli. Dopo 16 anni di relazione, Francesco Totti e Ilary Blasi si amano ancora tantissimo e la bella showgirl ha dichiarato che l’ex capitano della Roma la guarda ancora come se fosse la prima volta. Spesso, infatti, la bella showgirl pubblica sul suo Instagram tenere foto d’amore.

In una recente intervista rilasciata a Le Iene, Ilary ha voluto parlare di Totti e, inaspettatamente, ha rilasciato una dichiarazione hot sul marito. Nel video dell’intervista, realizzato alcuni anni fa in occasione dell’arrivo della piccola Isabel, si vede la coppia rispondere alle domande dell’intervistatore.

I due si sono lasciati andare rispondendo in maniera spensierata alle domande del giornalista,fino a quando Ilary ha dovuto fare una confessione hot. Alla domanda: “Francesco ha mai avuto una defaillance a letto?”, la bella showgirl ci ha pensato un attimo e poi ha risposto convinta: “No!”.

I due hanno risposto a tutte le domande in maniera divertente e hanno dimostrato tutta la loro dolcezza e simpatia. Ora Ilary continuerà ad essere in tv con il suo Star in the Star, ma i fan sognano di vedere un programma dove a far da protagonista sia la bellissima coppia romana.