Arrivano le anticipazioni di Morgane Detective geniale. Ecco la trama del 28 settembre: ci sarà una scoperta shock

Il 28 settembre torna Morgane Detective geniale. Arrivano le anticipazioni della serie che svelano una trama avvincente e dai retroscena incredibili. L’apprezzatissima serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot ritorna martedì 28 su Rai Uno.

Le indiscrezioni parlano di una puntata decisamente scoppiettante e di una scoperta shock. Quella di martedì 28 settembre sarà la terza delle quattro puntate che compongono la prima stagione della serie. Ecco svelata la trama della prossima puntata.

Morgane Detective geniale, ecco la trama

Martedì 28 settembre torna in prima serata su Rai Uno Morgane Detective geniale. La serie tv francese trasmessa in Italia proseguirà con la sua terza e penultima puntata della prima stagione. Si preannunciano importanti colpi di scena e incredibili scoperte.

La terza puntata si intitolerà “Tale Padrone, tale cane” e finalmente svelerà la verità su Romain. Il detective Morgane Alvaro, protagonista della serie verrà a scoprire che l’ex fidanzato è morto ormai da molti anni e la protagonista verrà costretta ad elaborare il lutto.

Morgane e Adam Karadec, protagonisti della serie porteranno avanti le loro indagini sul tentato omicidio di Emilien Kerr. Ritrovato in fin di vita, infatti, il signor Kerr verrà portato in ospedale in condizioni critiche. Le indagini appariranno subito molto complicate, tanto da spingere Morgane a chiedersi se si tratti effettivamente di tentato omicidio.

Nell’ultimo episodio della terza puntata, Morgane si libererà dal fantasma di Romain e riuscirà finalmente ad entrare in polizia. La notizia non entusiasmerà Adam Karadec, che proseguirà comunque le sue indagini sull’omicidio di Alex Viniali.

L’investigatore scoprirà infatti che la vittima era un membro di un gruppo ultrà spesso in conflitto con una tifoseria rivale e questo si rivelerà un indizio prezioso per il giovane poliziotto, che collaborerà ancora con Morgane.