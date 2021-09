Una Vita: Bellitta si tiene impegnata in un modo particolare

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento giornaliero per quanto riguarda la soap opera Una Vita.

Tutti i giorni possiamo vedere la nostra amatissima soap opera in onda sempre allo stesso orario, ma oggi succederà qualcosa di particolare.

Cerchiamo di capire meglio cosa deciderà di fare Bellitta, lasciando davvero tutti un po’ scioccati.

Nella coppia formata da Josè e da sua moglie la notizia che la figlia è in dolce attesa ha sconvolto tutti, ovviamente in modo positivo.

Perchè giustamente la donna vuole essere vicina alla figlia e sente in modo particolare la lontananza, e per questo motivo vuole partire per l’Argentina senza nemmeno che il marito sia d’accordo.

Bellitta riuscirà a tenersi impegnata?

Ma notando la grande insistenza della moglie, Josè alla fine l’ha raggiunta direttamente in stazione.

Purtroppo però senza trovarla e per questo motivo era tornato a casa, e lì con suo grandissimo stupore aveva trovato la moglie ad attenderlo, perchè era pentita del gesto compiuto.

Non poteva assolutamente partire senza il marito, e finalmente si sono congiunti, ed insieme al marito ha capito che può vivere la gravidanza della figlia anche da lontano, in modo meno morboso.

Per questo motivo, Bellitta cerca di tenersi sempre impegnata, perchè è una donna passionale e vorrebbe correre dalla figlia.

Si è buttata a capofitto in una importante ristrutturazione che la tiene super impegnata, mentre per quanto riguarda la spilla di Jascques sembra che è stata mangiata da una pecora.

Servante arriva subito in loro soccorso e realizza un duplicato che però non è all’altezza delle aspettative ed i due cugini restano molto delusi.

Come faranno ad ingannare il proprietario della spilla se l’ha mangiata la pecora? Riusciranno in qualche modo a salvarsi dalle sue ire?

Dovremmo attendere i prossimi episodi per cercare di capire che cosa succede e come si sviluppa tutta la situazione anche con Bellitta.