Gomorra: il promo rivela il finale super atteso, lasciando senza parole!

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la serie Gomorra, che è super attesa con il suo ritorno.

Inizialmente è stato fatto solamente un film, e poi è arrivata la serie televisiva e tutti e due hanno fatto un numero incredibile di spettatori, stiamo parlando di Gomorra.

Ma l’ultima stagione deve ancora andare in onda, ma forse nel promo è stato rivelato qualcosa di troppo, vediamo meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Flavio Insinna, ve lo ricordate a Don Matteo? Capitano d’eccezione

La lunghissima attesa è finita, dopo vari rinvii a causa ovviamente della pandemia in corso, finalmente c’è una data di uscita, ovvero il 19 novembre avremmo modo di vedere sulla piattaforma di Sky l’ultima stagione di Gomorra.

Gomorra: cosa succede nell’ultima stagione

Negli ultimi dieci episodi avremmo modo di vedere come andranno a finire le vari liti interne, e chi avrà la meglio per il potere sulle zone di Secondigliano.

A poco meno di due mesi, il video che sta girando per la promozione dell’ultima serie, vuole far capire il clima che avremmo modo di vedere.

Ovviamente ci sarà la tanto attesa resa dei conti tra Gennaro Savastano e Ciro di Marzio.

L’immortale, tornerà nel nostro bel paese dopo un lungo periodo trascorso in Lettonia, e questo darà il via per l’ultima guerra.

LEGGI ANCHE —> Francesca Fialdini, chi è e cosa fa lo storico fidanzato: nozze in vista

In precedenza Salvatore Esposito, in una intervista aveva definito il finale clamoroso, e sappiamo che l’erede dell’impero dei Savastano, che ormai è bloccato in un bunker decide di allearsi con O Maestrale, il Boss di Ponticelli che nessuno conosce.

Sangue Blu e Ciro di Mazio, metteranno in atto una nuova alleanza, Genny è costretto ad affrontare quello che ha deciso Azzurra.

La donna, infatti non vuole più essere al suo fianco in questa lotta che non ha un vincitore certo, e si allontanerà portando con se anche il piccolo Pietro.

Il finale, come anticipato da Marco D’amore cambierà tutto, e i nuovi personaggi saranno davvero fondamentali per capire chi tra Ciro e Gennaro avrà la meglio in questa lotta di potere.

Il video, introduce O Maestrale, alleato di Genny, e accanto a lui troviamo anche, O’Munaciello, uno dei capo piazza di Secondigliano, e O’Galantommo, un vecchio boss di un paese vicino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gomorra_spain

Ecco il video dell’ultima stagione di Gomorra in onda a partire dal 19 novembre su Sky, cosa ne pensate?