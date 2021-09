Verissimo: Due ospiti bomba da Silvia Toffanin! Ecco chi sono

Vediamo insieme chi avremmo modo di vedere sul piccolo schermo intervistati dalla bravissima Silvia Toffanin a Verissimo.

Come abbiamo avuto modo di vedere, quest’anno l’appuntamento con il programma condotto sa Silvia Toffanin ha raddoppiato, perchè va in onda sia il sabato che la domenica.

Ma in anteprima possiamo sapere chi saranno i suoi ospiti e due sono veramente eccezionali.

Anche questa settimana lo studio di Silvia sarà pienissimo di ospiti molto interessanti, ma iniziamo con l’appuntamento di sabato 25 settembre, alle 16,30.

LEGGI ANCHE —> Flavio Insinna, ve lo ricordate a Don Matteo? Capitano d’eccezione

Tra i primi avremmo modo di vedere la bella Diletta Leotta, che parlerà del suo lavoro, ma ovviamente ci saranno vari riferimenti anche alla sua vita privata, e chissà se parlerà della relazione con Can Yaman, che secondo i bene informati è terminata poco prima che finisse l’estate.

Verissimo: due appuntamenti incredibili

Ci saranno poi anche Veronica Yoko Plebani, la campionessa che ha vinto un bronzo alle Paraolimpiadi di Tokyo nel Triathlon e aprirà il suo cuore parlando della sua vita.

Ma l’ospite super atteso di questo primo dei due appuntamenti è lui, Karem Bursin, l’attore turco che abbiamo modo di vedere in onda tutti i giorni nella serie televisiva, Love is in the air.

Parlerà ovviamente della sua vita lavorativa ma anche di quella privata, in modo da farsi conoscere meglio dal pubblico italiano.

Ci sarà poi anche una interessante intervista a Piero Chiambretti che tra pochissimi giorni arriverà con il suo nuovo libro in libreria, e sarà una autobiografia.

Passiamo poi agli ospiti che ci saranno nel nuovo appuntamento della domenica, quindi per il 26 settembre.

LEGGI ANCHE —> Francesca Fialdini, chi è e cosa fa lo storico fidanzato: nozze in vista

L’appuntamento è sempre allo stesso orario, quindi alle 16,30 e troveremo Sonia Bruganelli, che come sappiamo è un nota imprenditrice di successo ma da poco ha iniziato questa sua nuova esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip.

La donna aprirà il suo cuore e parlerà anche del suo rapporto con Paolo Bonolis che va avanti da moltissimi anni, per la precisione dal 1997.

Troveremo anche Al Bano che parlerà della sua lunghissima carriera professionale ma anche un po’ della sua vita privata.

Avremmo modo di vedere e di sapere qualcosa in più anche di Claudio Amendola che in questo momento è impegnato con il programma Sta in the Star condotto da Ilary Blasi come giurato.

Per finire poi ci sarà un’intervista a Carolina Marconi, che parlerà del particolare momento che sta vivendo e lancerà un’appello a tutti i telespettatori cercando di mandare un messaggio di forza.

Insomma due appuntamenti davvero molto interessanti che non possiamo perdere assolutamente!