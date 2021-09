Mediaset sta per prendere una decisione particolarmente drastica nei confronti del nuovo programma di Ilary Blasi…

Il nuovo programma targato Mediaset – Star in the Star – condotto da Ilary Blasi, aveva debuttato pochi giorni fa. La conduttrice si diceva entusiasta di questo nuovo progetto e non vedeva l’ora di mostrare il prodotto al pubblico a casa. Tuttavia, i telespettatori non sembra che abbiano condiviso lo stesso sentimento portato avanti dalla moglie di Totti.

La trasmissione conta la messa in onda di solo tre puntate, eppure il pubblico sembra si sia già stufato di Star in the Star. Il programma infatti, avrebbe dovuto battere nello share la nuova serie tv con protagonista Marco Bocci – Fino all’ultimo battito – fiction che invece ha letteralmente oscurato la trasmissione di Ilary Blasi.

Di conseguenza, Piersilvio Berlusconi – amministratore delegato della rete del padre – non ha potuto accettare questo fallimento e molti pensano che abbia intenzione di chiudere definitamente la nuova trasmissione.

Star in the Star è un Flop!

A quanto pare, secondo i telespettatori da casa, la rete di Silvio Berlusconi ha perso totalmente l’inventiva, portando avanti un prodotto che sembra ‘scopiazzato’ da altre trasmissioni Rai. Molti infatti, hanno notato che Star in the Star sembra un miscela mal assortita di Tale Quale Show – condotto da Carlo Conti – e Il cavaliere mascherato – trasmissione che vede al timone Milly Carlucci.

Il concetto di Star in the Star infatti, sarebbe quello di far esibire dei volti noti del mondo dello spettacolo, mascherati da altrettanti personaggi televisivi (per esempio, l’attore Ronn Moss si è esibito vestito da Paul McCartey). Inoltre, oltre ad indovinare chi si nasconde sotto la maschera, la giuria – composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci – avrebbe dovuto valutare la singola esibizione.

Insomma, un duro colpo per Piersilvio Berlusconi, il quale non solo si è portato a casa il flop totale di un suo nuovo prodotto, ma è stato anche accusato di aver copiato da trasmissioni appartenenti alla storica concorrente, la rete pubblica Rai.

Per questo motivo, molti pensano che Star in the Star non avrà futuro e che addirittura la redazione della rete privata dell’ex Premier, abbia deciso di annullare la messa in onda nel palinsesto corrente.