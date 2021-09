Emma Marrone curiosità: che studi ha fatto l’ex cantante di Amici

Vediamo insieme che cosa ha studiato la bellissima e bravissima Emma Marrone, vi lascerà senza parole davvero.

Il suo successo è dovuto al programma che ricerca nuovi talenti presentato da Maria De Filippi, stiamo parlando di Amici.

Lei ovviamente è una donna molto in gamba che ha affrontando anche grandissimi sfide, stiamo parlando di Emma Marrone.

Come sappiamo è nata a Firenze e la sua passione per la musica le è stata trasmessa dal padre, Rosario.

Emma Marrone: gli studi che ha fatto

Ha iniziato ad esibirsi davvero molto giovane, ad appena nove anni insieme al padre che si esibiva nei locali della zona.

A settembre del 2009 ha partecipato ai provini del programma condotto da Maria De Filippi, ed è arrivata fino alla fine vincendo il programma.

Da quel momento in poi non si è mai fermata, ed ha macinato un successo dopo l’altro, si è fermato obbligatoriamente solamente quando ha dovuto affrontare nuovamente un tumore che l’ha colpita più volta ma dal quale lei ha sempre avuto la meglio.

Emma ha anche partecipato ad alcuni film avendo un’incredibile successo anche in questo nuovo campo che non aveva mai provato prima, e non è detto che non la rivedremo nuovamente sul grande schermo in questo nuovo ruolo.

Ma torniamo ai suoi studi, per chi non lo sapesse Emma ha studiato presso il liceo classico della sua città diplomandosi con ottimi voti.

Insomma la sua carriera è iniziata davvero in età precoce ma non ha mai dimenticato o messo da parte gli studi, anzi ha fatto anche una scuola molto impegnativa che ti permette di avere una grande cultura generale.

E voi eravate a conoscenza degli studi che ha fatto Emma da giovane, ed avete seguito la sua carriera sia per quanto riguarda la musica che per il cinema?