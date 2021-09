Il noto cantante ha avuto qualche problemino durante la Fashion Week e la moglie – Chiara Ferragni – non ne è particolarmente contenta.

A Milano, come ogni anno, è iniziata la Fashion Week, la settimana dedicata interamente alla moda. In questa occasione, tutti i grandi marchi organizzano spettacolari sfilate, le quali si trasformano in veri e propri eventi mediatici. In occasione di ciò, vengono invitati i fashion blogger e gli influencer di tutto il mondo per pubblicizzare non solo l’evento, ma anche i prodotti targati Armani, Valentino, Versace, Tods e tanti, tanti altri.

Ovviamente, come è di consuetudine, protagonista assoluta della Fashion Week è l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la quale – in pratica – si può definire la prima influencer della storia del web. Tuttavia, durante la preparazione per la sfilata di Versace, la blogger di The Blonde Salad si è accorta che il marito aveva un piccolo problemino.

Fedez, quei centimetri non si possono recuperare…

Ebbene sì, Chiara Ferragni si è preparata per la sfilata di Versace, un bellissimo outfit, stiloso ed elegante che si addice perfettamente alla personalità della fashion blogger. Tuttavia, sembra che abbia scelto un tacco forse troppo alto. In occasione della sfilata infatti, come accade sempre, la bellissima imprenditrice digitale verrà fotografata in compagnia del marito Fedez, ma la coppia assortita in questo modo sembra uscita da un cartone animato.

Ma niente paura, sembra che il noto rapper abbia trovato una soluzione per evitare di ricordare gli iconici Olivia e Braccio Di Ferro. Ha deciso di indossare le stesse scarpe sfoggiate dalla moglie.

Chi dice che i tacchi li debbano mettere solo le donne? Dopo aver sfatato il mito dello smalto come esclusiva femminile, Fedez ha deciso di rimediare alla mancanza dei centimetri indossando lo stesso modello di Chiara Ferragni.

Insomma, non si smentiscono mai, il noto rapper milanese e la famosissima influencer sembrano fatti per stare insieme. Chissà quali altre sorprese ci aspettano da questa stilosissima Fashion Week.