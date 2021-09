Belen, arriva la notizia che entusiasma i fan: l’argentina inarrestabile

Arriva la notizia di Belen che entusiasma i fan. La modella argentina è inarrestabile e la vedremo presto in tv

Belen Rodriguez è inarrestabile. La bellissima modella argentina ha una grandissima voglia di lavorare e fare compagnia ai telespettatori italiani. Nonostante la recente gravidanza, la modella è pronta: arriva quindi la bellissima notizia che entusiasma i fan.

D’altronde, nessuno conquista la fama e il successo se non investe grande impegno e dedizione in quello che. Belen è sicuramente una di quelle professioniste che ama il proprio lavoro e si impegna per fare sempre di più, nonostante gli impegni della vita quotidiana. Ecco quindi la notizia che riguarda Belen.

Belen Rodriguez, ecco la notizia: pronto un nuovo programma dopo Tu si que vales

La modella argentina ha appena affrontato una gravidanza impegnativa che ha visto la nascita della piccola Luna Marì, figlia di Belen e Antonio Spinalbese. Dopo circa una settimana dalla nascita della piccola, la bella Belen è tornata in tv con la nuova edizione di Tu si que vales.

LEGGI ANCHE –> BARBARA D’URSO, IMPREVISTO IN DIRETTA: GLI AUTORI LA BLOCCANO

Il programma, condotto dalla meravigliosa modella e ballerina argentina accanto a Martin Castrogiovanni, ex giocatore di Rugby e della Nazionale italiana e Alessio Sakara, un atleta di arti marziali MMA, ha riscosso grande successo ed è molto seguito.

Nonostante Tu si que vales stia andando molto bene, insieme allo splendido nuovo arrivo in famiglia, Belen Rodriguez è inarrestabile e sembra lanciatissima verso un nuovo progetto. È di pochi giorni infatti l’indiscrezione arrivata da Mediaset secondo cui Belen sarebbe in procinto di condurre un programma tutto suo.

In questo caso, Belen si troverebbe a condurre un vero e proprio One Woman Show, ovvero un programma presentato e gestito interamente da lei. Sarebbe l’assoluta protagonista e avrebbe l’opportunità di dimostrare le sue doti di ballerina e le sue capacità maturate di conduttrice televisiva.

LEGGI ANCHE –> MORGANE DETECTIVE GENIALE: TRAMA DEL 28 CON UNA SCOPERTA SHOCK

Tuttavia, per ora sono solo indiscrezioni e non c’è ancora nulla di ufficiale, ma in tantissimi sognano un programma condotto direttamente dalla bellissima soubrette argentina. Intanto, Belen continua con successo con il Tu si que vales e, oltre alle soddisfazioni della vita privata, gestisce alcune azioni del brand Cotril.