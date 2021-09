Paolo Bonolis, chi sono e cosa fanno i figli avuti dalla prima moglie Diana

Paolo Bonolis ha avuto un primo matrimonio con la bella Diane Zoeller. Ecco chi sono e cosa fanno i primi due figli del presentatore

Uno dei conduttori più amati e apprezzati nel mondo dello spettacolo è sicuramente Paolo Bonolis. Il presentatore di “Ciao Darwin” e “Avanti Un altro” ha conquistato il pubblico grazie alla sua inimitabile simpatia e professionalità. Ma conoscete chi sono e cosa fanno i suoi primi due figli?

Il conduttore ha avuto due matrimoni e durante il primo, quello con la bellissima Diane Zoeller, Bonolis ha avuto due figli. Sono quindi i più grandi dei 5 figli che ha il presentatore, li conoscevate? Ecco cosa fanno e chi sono i primi due figli di Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis, ecco chi sono e cosa fanno i suoi primi due figli

Il notissimo conduttore televisivo, punta di diamante oggi della Mediaset, ha avuto due matrimoni. Per ben due volte, infatti, Paolo Bonolis è convolato a nozze. Nel 2002, infatti, Bonolis si è sposato con la bella Sonia Bruganelli, con la quale vive e da cui ha avuto tre figli: Silva, Adele e Davide.

LEGGI ANCHE –> MORGANE DETECTIVE GENIALE: TRAMA DEL 28 CON UNA SCOPERTA SHOCK

Ma nel 1983, Paolo Bonolis sposò la bellissima Diane Zoeller. I due si conobbero nei primi anni ‘80 e la meravigliosa psicologa americana fece perdutamente innamorare il presentatore. Dall’amore dei due sono nati due figli: Stefano e Martina.

Oggi i due ragazzi sono ormai adulti e non vivono nemmeno con i genitori. Uno dei due figli ha anche fatto diventare nonno il conduttore più amato d’Italia. Se non li conoscevate già, ecco quindi cosa fanno e chi sono i figli di Paolo Bonolis.

Stefano Bonolis è il primogenito, il primo figlio di Paolo Bonolis. Oggi vive negli Stati Uniti e, tra gli altri figli, è sicuramente quello che assomiglia di più a suo padre Paolo. Stefano ama tantissimo viaggiare per il mondo e adora gli animali.

Da buon americano di adozione, Stefano ama lo sport e in particolare il football americano. In italia segue il calcio e, come suo padre, è tifoso dell’Inter. Oggi Stefano è fidanzato con una ragazza americana di nome Candice Hansen e, in passato, è stato fidanzato con Paola Caruso.

Martina, invece, è la secondogenita di Bonolis. Anche lei, forse spinta dal fratello maggiore, ha deciso di vivere negli States. È proprio lei la figlia che ha fatto diventare nonno Paolo Bonolis. Martina, infatti, ha un figlio di nome Theodor, nato il 18 settembre 2020.

LEGGI ANCHE –> BARBARA D’URSO, IMPREVISTO IN DIRETTA: GLI AUTORI LA BLOCCANO

Di Martina non si sa molto, ma possiamo dire che si è sposata nel 2019 ed è una psicologa. Ricordate? Anche la sua bellissima madre Diane è una psicologa e, a quanto pare, Martina ha voluto assolutamente seguire le orme professionali della mamma.