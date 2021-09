Vediamo meglio insieme tutte le anticipazioni del nuovissimo programma condotto da Ilary Blasi, ovvero Star in the Star.

La bellissima e bravissima Ilary nel giro di poche settimane avremmo modo di vederla nuovamente in veste di conduttrice dopo l’ultima esperienza con il noto e super amato reality, l’Isola dei famosi.

Stiamo parlando del nuovissimo programma in onda su Mediaset che si chiama Star in the Star.

Come sappiamo la prossima settimana per Mediaset, come anche per la rete Rai, sarà quella dei grandi inizi per quanto riguarda la nuova stagione televisiva.

Avremmo modo di vedere infatti, da lunedì la nuova edizione del Grande Fratello condotta nuovamente da Alfonso Signorini.

Ilary Blasi rivela tutto su Star in the Star

Ma nelle giornata di giovedì inizierà anche l’attesissimo programma condotto dalla bella e brava Ilary Blasi, ovvero Star in the Star.

E’ stata la stessa padrona di casa ha rivelare qualche interessantissima anticipazione sul programma alle pagine del giornale TelePiù.

Per il momento il cast che farà parte del programma è assolutamente segreto, possiamo solamente conoscere la giuria, che sarà così composta, Claudio Amendola, Marcella Bella, Andrea Pucci ed un giudice misterioso che cambierà ad ogni puntata.

Il programma si sviluppa con la partecipazione di ben 10 personaggi famosi che sanno cantare bene, e che dovranno interpretare altrettanti noti cantante, come Claudio Baglioni o Lady Gaga.

Ilary ha anche aggiunto, che oltre a cantare, saranno assolutamente trasformati in questi personaggi e sarà impossibile capire chi si nasconde dietro.

Dopo queste dichiarazioni di Ilary in tanti hanno accusato il programma Star in the Star di essere molto simile a quello di Carlo Conti, che si chiama Tale e Quale show, ma Ilary ha fermato immediatamente le polemiche dicendo che sono inutili.

La bellissima Ilary ha anche dichiarato che non è in ansia, anzi sembra davvero molto carica e pronta a buttarsi a capofitto in questo nuovissimo programma che l’attende, le sue parole sono state:

“L’ansia non mi appartiene. Però sono curiosa…..Non mi preoccupo, alla fine si tratta soltanto di un gioco, di un varietà”