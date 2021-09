La nota conduttrice Francesca Fialdini ha un fidanzato segreto. Ecco tutti i dettagli sul suo presunto futuro marito.

Francesca Fialdini, classe 1979, è una nota conduttrice televisiva italiana. Dopo essersi laureata in Scienze delle Comunicazioni, inizia ufficialmente la sua carriera in radio, lavorando nella redazione esteri e conducendo Radio Vaticana. Dopodiché prosegue il suo percorso nella rete pubblica Rai, dove nel 2013 – affiancata da Tiberio Timperi – finirà al timone di Uno mattina in famiglia.

Ad oggi, la nota conduttrice ormai è fissa nel suo ruolo di presentatrice nel programma Ruota Libera, per la quale è stata confermata anche nella stagione 2021/2022. Tra l’altro, Francesca Fialdini, fu anche oggetto di alcune malelingue mediatiche riguardo il suo rapporto con Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In pare non nutra una particolare stima nei confronti della giovane collega, tanto che non è mai successo nella storia del programma che Mara Venier abbia annunciato la trasmissione della Fialdini (Ruota Libera va in onda subito dopo Domenica In). Non si sa se le voci circa il gelo tra le due sia vero o frutto di un’invenzione. Fatto sta tuttavia, che i fatti dicono che Mara Venier non abbia nemmeno mai pronunciato il nome dell’esuberante Francesca Fialdini.

Fialdini, chi è il fidanzato?

Francesca Fialdini, in questi anni, è stata ben attenta a tenere lontane vita privata e vita professionale. Spesso i personaggi dello spettacolo rinunciano alla privacy, in quanto sono più esposti alle domande invadenti dei curiosi che voglio sapere tutto sui loro idoli. Tuttavia, questo non è il caso della conduttrice di Ruota Libera, su di lei infatti, non si sa praticamente niente…se non che porta avanti una storia d’amore da circa due anni. Ma chi è il fortunato?

Sembra che il fortunato compagno di Francesca Fialdini sia Milo Brunetti, un odontoiatra di Lecco, con cui la conduttrice ha vissuto un’intensa relazione a distanza durante la pandemia di COVID-19. Nonostante questo, la conduttrice ci ha tenuto a sottolineare che ci tiene alla sua indipendenza e ai suoi spazi, per questo motivo ha smentito la fake news relativa alla sua convivenza con il medico.

Questo è tutto ciò che sappiamo riguardo il fidanzato di Francesca Fialdini, in quanto – come abbiamo detto in precedenza – la conduttrice è stata bravissima a tutelare quelle che sono le questioni personali e private.