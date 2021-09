Raffaella Fico, chi è che lavoro fa il suo nuovo amore: dopo Balotelli lui

Raffaella Fico, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbe ritrovato l’amore; chi è la nuova fiamma dopo Balotelli.

Dopo diversi anni d’assenza in tv, Raffaella ha quest’anno deciso di rimettersi in gioco e di farlo in grande stile. Dopo aver partecipato al game show di Rai 2, Games of Games – Gioco Loco, la showgirl, modella e attrice napoletana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, tornando nel reality dopo più di dieci anni.

Proprio nel 2008 infatti, grazie alla versione “classica” del reality di Canale 5, la Fico aveva acquisito grande notorietà; ora tutti i telespettatori avranno modo di conoscerla ancora meglio, scoprendo anche ulteriori dettagli sul suo nuovo amore dopo la fine della storia con Mario Balotelli.

Raffaella Fico, chi è il suo nuovo compagno: la showgirl va avanti dopo Balotelli

La storia d’amore col calciatore è stata piuttosto travagliata e ha fatto stare non poco male la Fico, che però proprio con Balotelli ha avuto una bellissima figlia, Pia; durante queste prime puntate del GF Vip, la showgirl napoletana ha avuto modo di parlare di questa sua importante relazione, dichiarando come ora con Mario ci sia un rapporto fraterno, nonostante in passato le abbia fatto molto male.

A quanto pare però Raffaella ha saputo rialzarsi e non soltanto è una mamma di una splendida bambina di nove anni; dopo Balotelli la Fico è stata fidanzata per due anni con Alessandro Moggi, ma anche questa storia è stata archiviata.

D’altronde, Raffaella ha sempre sfoggiato una bellezza da urlo, tanto che, anche grazie al suo corpo statuario, ha posato per due calendari sensuali, nel 2009 (per Max) e nel 2014 (per For Men Magazine); i corteggiatori non le sono mai mancati e ora sembra riaver trovato l’amore in maniera stabile.

La stessa Fico, nella casa, si è detta “innamorata” è il fortunato è Piero Neri, un imprenditore 45enne erede di un’impresa mercantile di Livorno. I due starebbero insieme già da questa estate e Neri avrebbe anche già conosciuto la figlia Pia.

Per un curioso caso del destino, Piero Neri è molto amico di Gianmaria Antinolfi, proprio coinquilino della Fico nella casa di cinecittà; i due sembrano essere una coppia molto affiatata, tanto che secondo il settimanale Chi si sarebbero scambiati la promessa di convolare a nozze dopo la fine del reality.