U&D un tronista ha abbandonato già il programma?

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo nell’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere il programma che ha come obiettivo quello di far trovare l’amore a chi partecipata.

Stiamo parlando di Uomini e Donne, che va in onda da moltissimi anni ed ha effettivamente formato varie coppie.

Ma delle ultimissime ore è la notizia che un tronista abbia già abbandonato il programma, vediamo meglio insieme tutte le informazioni.

U&D: il tronista ha già abbandonato

Le registrazioni del programma sembrano continuare nella norma ma si continua a vociferare sul web che il tronista in questione sia stato allontanato, ma non possiamo sapere se per volere della redazione oppure volontariamente.

E’ iniziato anche l’altro programma condotto da Maria De Filippi, sempre di grandissimo successo, ovvero Amici, e nel fine settimana va in onda il programma.

Per questo motivo le registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero esserci i primi due giorni della settimana.

La prossima, infatti si vocifera sarà proprio il 27 ed il 28 settembre, e di conseguenza sono tutti i trepida attesa di avere qualche rumors in più su questa particolare vicenda a Uomini e Donne.

Ma di quale tronista si parla? Stando alle voci è Joele Milan che in una prima esterna non aveva molto da dire alla corteggiatrice e per questo motivo è stata chiusa prima di quanto programmato.

Il giovane sembra in difficoltà per due motivi, il primo nessuna delle ragazza arrivate per lui sembra aver catturato il suo interesse.

Secondo, si vocifera che abbia mentito sulla fine della relazione precedente, ovvero che è terminata perchè aveva trovato la compagna in atteggiamenti particolari insieme al suo amico, ma stando alle indiscrezioni non sembra assolutamente che si andata in questo modo.

Possiamo solamente attendere e vedere cosa succederà in queste due nuove registrazioni e se Maria De Filippi interverrà in qualche modo in questa situazione.