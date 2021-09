Tommaso Zorzi, rivelazione dell’ ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha vinto, ha rilasciato una dichiarazione che ha allarmato i fan.

Tommaso Zorzi, oggi opinionista molto richiesto, sta vivendo una periodo florido, sia per quanto riguarda il lavoro che la propria vita privata. Ha, infatti trovato l’ amore, grazie a Maria De Filippi e con questo ha intenzione di fare sul serio.

Colui che è riuscito a rubare il cuore di Zorzi, spesso cinico e pungente è un ballerino con il volto di un angelo, Tommaso Stanzani, il quale avrebbe già conosciuto la famiglia di Tommaso, ma per il momento non c’è aria di convivenza nell’ aria.

Tuttavia, il giovane oggi vuole dare un taglio alla vita precedente, forse più maturo e consapevole di cosa la fama comporti. Ha di fatto rilasciato una dichiarazione in cui ha annunciato che niente sarà più lo stesso. Vediamo insieme cosa ha detto di preciso.

Tommaso vuole cambiare stile di vita: ecco le parole dell’ ex gieffino.

Tommy, come preferisce essere chiamato, è una vera e propria star, nello schermo, ma soprattutto nei social. Pensate che su Instagram conta quasi 2 milioni di follower e qui condivide ogni attimo della sua vita privata.

Ma proprio questo atteggiamento e soprattutto le conseguenze che la fama comporta nel bene e nel male, l’ ha indotto a fare una riflessione sulla propria vita.

Oggi, infatti, Zorzi ha scelto di tutelare maggiormente la sua storia d’ amore con Stanzani che vuole vivere con più riserbo. L’ annuncio è stato dato durante un’ intervista radiofonica, dove ha ribadito di voler proteggere la sua sfera intima.

Per farlo Tommaso è giunto alla conclusione che deve allontanarsi dai social: “Volutamente mi sto staccando un po’ dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di mettere proprio alla mercé di chiunque. Anche perché poi c’è gente che si sente titolata a doverti dare delle direttive su come gestire la tua vita privata, e anche no grazie, non lo fa mia madre, non capisco perché lo debbano fare loro”.

Queste sono state le parole precise dell’ opinionista che ha preso una decisione drastica per vivere più sereno insieme al suo amore.