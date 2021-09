Belen si confessa in una lunga intervista a Verissimo, dove parla a tutto tondo delle incomprensioni e dei problemi di età con Antonino.

Dopo diverse relazioni e la nascita del suo primogenito, Santiago, Belen Rodriguez sembra finalmente aver trovato la stabilità in amore grazie ad Antonino Spinalbanese, famoso hair stylist più giovane di lei di undici anni.

I due sono di recente diventanti genitori della piccola Luna Marì, che gli ha dato una gioia immensa; Antonino e Belen sono a tutti gli effetti una famiglia, nonostante stiano insieme solamente da pochi mesi.

Ospite a Verissimo, la showgirl argentina si è confessata in una lunga intervista parlando a tutto tondo della sua relazione con Spinalbanese, dalle incomprensioni ai problemi d’età.

Belen Rodriguez, le incomprensioni e i problemi d’età con Antonino Spinalbanese: la confessione

Poco dopo il parto di Belen, la coppia aveva già avuto modo di confessarsi a Chi, parlando dei nuovi equilibri dopo la nascita della piccola Luna Marì. Ovviamente, per Belen non è stato facile, considerando il passare degli anni rispetto al precedente parto; dopo sei anni, ha dichiarato di aver sentito molta più stanchezza e dolore.

Dal canto suo, Spinalbanese ha confessato la difficoltà del periodo della gravidanza, visto il cambiamento nel corpo e nella testa di una donna che sta per diventare mamma. La relazione è stata quasi subito caratterizzata dalla gravidanza e, dopo il parto, Antonino ha confessato di aver dovuto di nuovo corteggiare la showgirl.

I due, insieme alla loro bambina, sono ora veramente felici, come emerge dalle parole di Belen a Verissimo; la coppia ha festeggiato da poco un anno insieme e la showgirl ha definito il suo compagno “una persona speciale”.

“A volte litighiamo, ha un carattere forte. Vorrebbe comandare ma con me è dura” spiega l’argentina, dichiarando come diverse volte noti la differenza d’età con Antonino, specie quando si preoccupa per cose che a lei invece sembrano senza importanza.

“Staremo insieme per sempre” le parole in chiusura della Rodriguez, pesanti e che lasciano perplessi molti fan; non tutti infatti credono che la coppia duri per sempre e sono pronti a scommettere che Belen sarà di nuovo protagonista delle chiacchiere di gossip.