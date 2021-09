Tale e quale show ha dato spettacolo con l’ultima puntata shockando letteralmente uno dei giudici, che non crede ai suoi occhi; “Terrificante”.

Lo storico programma condotta da Carlo Conti è ripartito anche quest’anno, pronto a proporre tante nuove imitazioni e a battagliare con Star in the Star, programma molto simile (anche se qui non si conosce l’identità del vip che imita) condotto da Ilary Blasi per Canale 5.

L’ultima puntata del programma Rai ha fatto scintille, sia per la performance di uno dei concorrenti sia per il commento di uno dei giudici presenti in studio. “Terrificante” è stato il commento, ed è probabile che sia solo il primo passo verso delle accese polemiche.

Tale e quale show, Malgioglio sulla Parietti: “Terrificante”

Per questa nuova edizione del programma, tra i giudici troviamo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio; proprio quest’ultimo, con la solita schiettezza che lo caratterizza, ha espresso senza mezzi termini le sue sensazioni sulla performance di Alba Parietti, una delle donne in gara.

Per quest’occasione, la showgirl ha deciso di impersonare niente meno che Damiano dei Maneskin, il frontman di una delle band più in voga del momento. Già in una precedente intervista, la Parietti aveva dichiarato come Damiano fosse al momento la sua icona sexy e di come avesse una “cotta pazzesca sul piano artistico” per lui.

Al programma, ha deciso di impersonarlo, ma i risultati a quanto pare sono stati deludenti; “Ora ho capito perché gli altri tre Maneskin non si sono presentati” ha scherzato come al solito Giorgio Panariello, che poi continua dicendo che il vero “fuori di testa” (riprendendo la canzone dei Maneskin) sia quello che abbina i cantanti ai concorrenti.

Panariello riconosce che la sfida per la Parietti è stata troppo grande, ma di aver visto anche di peggio; molto più duro Malgioglio, che nonostante sottolinei la sua amicizia con Alba dichiara come nella serata sia stata “terrificante”.

Maglioglio loda però il coraggio avuto dalla Parietti nell’impersonare un uomo, nonostante la sua performance non sia stata positiva; chiude poi con un consiglio da amico “cantare Je T’aime…Moi Non Plus”.

Già nella precedente puntata, Malgioglio si era tappato le orecchie durante la performance della Parietti come Loredana Bertè e, secondo varie voci, tra loro ci sarebbero state vere e proprie tensioni. Come reagirà alla prossima esibizione della showgirl?