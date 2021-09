Dovrà restituire più di diecimila euro il migrante che lavorava pur godendo della Protezione internazionale. A quanto pare non è l’unico caso.

Un migrante nigeriano dovrà restituire oltre 10mila euro allo Stato italiano. La lettera gli è arrivata a casa – in provincia di Bergamo – dove il 27enne vive in affitto con la moglie e i tre figli Non si tratta di uno dei tanti furbetti del Reddito di Cittadinanza scovati dalla Guardia di Finanza negli ultimi tempi. Il nigeriano era fuggito dal suo Paese e la commissione territoriale, nel giugno 2019, gli aveva riconosciuto la Protezione Internazionale. Ma la Prefettura di Bergamo, dopo accurate verifiche, ha appurato che il giovane lavorava e percepiva uno stipendio superiore ai 6000 euro all’anno. Cifra limite per avere il diritto di stare in un centro di accoglienza. E il 27enne non è certo l’unico a trovarsi in questa situazione: recentemente il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di un migrante la cui situazione era più o meno analoga e ha annullato la richiesta della Prefettura di Pordenone di restituire poco più di 9.000 euro.

L’avvocato Michele Pizzi di Milano – che segue il nigeriano – ha già annunciato che il giovane non pagherà: «La cifra è abnorme, la richiesta è illegittima e sproporzionata. È calcolata non sulle misure di accoglienza di cui il mio assistito e la sua famiglia hanno realmente usufruito, ma sugli importi corrisposti alla cooperativa che si è occupata della sua accoglienza» – le parole del legale. L’avvocato spiega che i calcoli della Prefettura sono errati. Infatti sono stati calcolati 34,49 euro al giorno per ciascuno dei quattro componenti della famiglia – l’ultimo figlio non era ancora nato quando il 27enne e la moglie sono arrivati in Italia – per due mesi e mezzo. “Una cifra che nemmeno in un hotel di lusso avrebbe pagato” – ha commentato Pizzi. Ma dalla Prefettura hanno ribadito che è stata applicata la legge, che le cooperative sono state informate e, a loro volta, devono informare i migranti delle regole.