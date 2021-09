Spunta una rarissima foto di Leon, figlio di Raoul Bova e della sua ex moglie Chiara Giordano. Lui è bellissimo, guarda l’immagine

Raoul Bova lo conosciamo tutti per la sua incredibile bravura nella recitazione e bellezza. È infatti uno degli attori più amati dal pubblico italiano e in tanti vogliono sapere sempre di più della sua vita privata. Sul web spunta una foto di suo figlio Leon, rarissima immagine dovuta alla grande riservatezza del ragazzo.

In pochissimi, infatti, conoscono il figlio di Raoul Bova, Leon, avuto dalla sua prima moglie, Chiara Giordano. Ma sul web spuntano alcune foto di Leon insieme al padre e si scatenano subito i commenti: Leon, infatti, è un ragazzo bellissimo.

Raoul Bova, spunta la foto di suo figlio Leon: lui è bellissimo

Alessandro Leon Bova è il primo figlio avuto da Raoul Bova insieme alla sua ex moglie, Chiara Giordano. Il ragazzo è molto riservato e non ama mostrarsi al pubblico o sui social network. Leon, infatti, ha scelto una carriera diversa da quella del padre.

Leon Bova nasce il 29 gennaio del 2000 dal matrimonio tra Raoul Bova e Chiara Giordano. Il ragazzo ha sempre fatto una vita molto riservata e non è mai comparso davanti al pubblico accanto a suo padre Raoul.

Lo stesso Raoul Bova, in una famosa intervista, aveva spiegato la grande riservatezza dei suoi figli, dicendo che “non vogliono fare i raccomandati” e che per un tempo hanno cercato di non far sapere chi fosse suo padre e che, nonostante potessero fare una vita agiata, hanno preferito impegnarsi e crearsi da soli una vita.

ALessandro Leon Bova, infatti, ha deciso di non seguire la carriera del padre e di dedicarsi alla sua più grande passione, che è quella per l’arte. Il suo impegno lo ha portato infatti a debuttare con la sua prima mostra, ed è proprio in quell’occasione che Raoul Bova ha scattato una foto con suo figlio e la sua ex moglie.

La mamma Chiara ha definito l’esposizione come “Una mostra di sculture, dipinti e pensieri”. In questa occasione, infatti, Leon ha messo in luce tutto il suo talento e le sue idee. Alla mostra erano presenti i genitori di Leon, ma anche suo fratello Francesco.

Il suo profilo Instagram ha “solo” 5 mila follower e dai contenuti che pubblica si scopre che è appassionato di foto, grafica, pittura e scultura. A quanto pare non è un social-dipendente, visto che non pubblica spesso e, da quello che si apprende, ama tantissimo viaggiare e adora i suoi cani.